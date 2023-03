Zaradi širjenja Trumpovih laži Fox News tožijo za 1,6 milijarde dolarjev

Ameriško konservativno televizijo Fox News je doletela 1,6 milijarde dolarjev (1,5 milijarde evrov) težka tožba. Podjetje Dominion, ki izdeluje volilne naprave, jih obtožuje, da so namerno širili Trumpove laži o volilnih prevarah. Očitki, da so gledalcem zavestno lagali, so podprti z eksplozivnimi SMS-sporočili najbolj vplivnih voditeljev, v katerih ostro kritizirajo Trumpa in njegove pritožbe o volilnih goljufijah označujejo za neumnost. Pravna godlja pa Fox Newsa ne ovira pri nadaljnjem potvarjanju dejstev. Te dni skušajo z manipulacijo 40.000 ur posnetkov napad Trumpovih privržencev na kongres prikazati kot miren izlet.