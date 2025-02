Z umetno inteligenco ustvarjali otroško pornografijo: prijeli 25 ljudi

Evropski policijski urad (Europol) je sporočil, da so v eni prvih tovrstnih mednarodnih operacij večino aretacij pod vodstvom danskih organov pregona izvedli sočasno v sredo. V prihodnjih tednih gre pričakovati še več aretacij, saj operacija še vedno poteka, so izpostavili.

Glavnega osumljenca, danskega državljana, so prijeli novembra lani, vodil pa je spletno platformo, na kateri je širil fotografije in video posnetke spolnih zlorab otrok, ki jih je ustvarila umetna inteligenca. Po simboličnem spletnem plačilu so uporabniki z vsega sveta lahko pridobili geslo za dostop do platforme in gledali zlorabe otrok.