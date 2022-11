Zaradi situacije na Kosovu Srbija dvignila stopnjo bojne pripravljenosti

"Bolje se je pogajati 1000 dni kot biti eno uro v okopu. V 20. stoletju smo se bojevali in umirali, danes pa potrebujemo mir in stabilnost. To pa ne pomeni, da smo šibki, strahopetni in da nas lahko ponižujejo," je dejal srbski obrambni minister Miloš Vučević . "Vojska je pripravljena, da izvrši vsako navodilo srbskega predsednika in vrhovnega poveljnika srbske vojske Vučića. Cilj je zaščititi vse državljane Srbije, tudi Srbe na Kosovu," je dejal po poročanju Telegrafa.rs.

Ob tem je dodal, da se Albanci v nasprotju z resolucijo 1244 in Kumanovskim sporazumom že oborožujejo in da obstaja možnost, da bi tudi Kosovo dobilo oborožene sile. "A srbska vojska je neprimerljivo močnejša od njihove in tudi veliko močnejša, kot je bila nekoč. Tega bi se moral zavedati vsak," je dejal in dodal, da si sicer Srbija ne želi vojne, vendar pa da ne sme ostati nepripravljena. "Srbija je resna država in zato ni potrebe po igranju vojnih igric," je jasen.

Potem ko je kosovska policija na administrativnem prehodu Jarinje začela izdajati prve opomine lastnikom vozil, ki na svojih avtomobilih še niso spremenili registracije iz srbske v kosovsko, se je napetost v bližnjem Leposaviću močno povečala. Ob tem pa se je povečalo tudi število vozil Kforja in policijskih vozil, ki patruljirajo po ulicah, poroča Blic.

Gre sicer za ukrep kosovske vlade, ki je usmerjen v srbsko skupnost na Kosovu. Ta namreč še vedno koristi registrske tablice Srbije. Po Kurtijevem novem modelu bodo od 1. novembra dalje vsi, ki vozil niso preregistrirali, prejeli opozorilo, z 21. novembrom pa prihajajo tudi kazni v višini 150 evrov.

Tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Ned Price je komentiral napeto situacijo med Kosovom in Srbijo ter dejal, da so Združene države Amerike razočarane in zaskrbljene, ker je kosovska vlada zavrnila zahtevo in nasvet mednarodnih zaveznikov, da se uveljavitev odločitve o registrskih tablicah preloži za 10 mesecev. S tem so namreč napetosti tako rekoč le preložili, saj Srbi opozarjajo, da bo Priština po prvi kazni, povezani s preregistracijo vozil, deležna ostrega odgovora.