Zaradi skrbi glede podnebja Tesla ne bo več sprejemal bitcoinov

Kot kaže, si je v četrtek podjetje nekoliko premislilo. "Zaskrbljeni smo zaradi hitro naraščajoče uporabe fosilnih goriv za pridobivanje bitcoinov in izvedb transakcij," je zapisal Musk in dodal, da je še posebej zaskrbljujoča velika uporaba premoga, ki ima med gorivi najslabše emisije. "Kriptovalute so dobra ideja, a ne smemo dopustiti, da bi z njimi škodili okolju."

Tržni analitiki to potezo vidijo kot poskus Tesle, da bi pomiril vlagatelje, ki so osredotočeni na podnebne spremembe in trajnost. "Okoljska, socialna in korporativna uprava (ESG) so zdaj glavna motivacija za številne vlagatelje. Tesla, kot podjetje, ki naj bi se osredotočalo na čisto energijo, morda želi izboljšati svoje delovanje na področju okoljevarstva ESG," je za BBC dejalaJulia Lee iz investicijskega podjetja Burman Invest.

"Toda ciniki bi lahko trdili, da je to le še ena poteza Elona Muska, da bi vplival na trg kriptovalut, kar je že večkrat storil,"je dodala.