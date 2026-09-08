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Zaradi skupine vernikov so jih nadomestili moški: 'Ženske so bile ponižane'

Pariz, 08. 09. 2026 06.26 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
N.Š.
Eifflov stolp

Eifflov stolp so v ponedeljek zaprli za obiskovalce, potem ko so zaposleni začeli stavkati zaradi dogodka ob obisku hindujske verske skupine. Vodstvo znamenitosti je namreč sprejelo zahtevo delegacije, naj bodo med obiskom omejeni njeni stiki z ženskami, zaradi česar so morale nekatere zaposlene zapustiti svoja delovna mesta, nadomestili pa so jih moški. Upravljavec stolpa se je zaposlenim že opravičil in priznal, da takšnih pogojev ne bi smel sprejeti.

Spor se je začel po sobotnem obisku približno stotih ljudi, povezanih s hindujsko organizacijo Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS).

Po besedah sindikalne predstavnice Diane Davoine so ob prihodu delegacije zaposlenim ženskam naročili, naj zapustijo svoja delovna mesta. "Med obiskom te delegacije so ženske prosili, naj zapustijo svoja delovna mesta, da bi na njihova mesta postavili moške," je povedala za Reuters.

Dogodek je med zaposlenimi povzročil veliko nezadovoljstva. Po besedah Davoine so bile prizadete delavke zaradi načina, kako so z njimi ravnali, "ponižane". Napetosti so se stopnjevale čez konec tedna, v ponedeljek zjutraj pa so se zaposleni sestali in zahtevali pogovor z vodstvom ter zagotovila, da se kaj podobnega ne bo ponovilo.

Stavka je nato zaprla eno najbolj obiskanih turističnih znamenitosti na svetu. Ob vhodu je obiskovalce pričakalo obvestilo, da je odprtje Eifflovega stolpa zaradi "operativnih razlogov" prestavljeno.

Pariz
Pariz
FOTO: Shutterstock

Vodstvo: Takšnih pogojev ne bi smeli sprejeti

Upravljavec Eifflovega stolpa Société d'Exploitation de la tour Eiffel (SETE) je potrdil, da je delegacija pred obiskom zahtevala organizacijo obiska na način, ki bi omejil "interakcije z ženskami".

Vodstvo zdaj priznava, da je bila odločitev napačna. "Takšnih pogojev ne bi smeli sprejeti," so sporočili po poročanju AFP in poudarili, da niso skladni niti z vrednotami družbe niti z načelom enakosti žensk in moških.

Predsednik SETE Ariel Weil je bil še bolj jasen. "To očitno ni sprejemljiva praksa," je dejal in ponovno poudaril zavezanost Eifflovega stolpa republikanskim vrednotam ter enakosti med ženskami in moškimi.

Verska skupina se je opravičila

BAPS je ena večjih mednarodnih hindujskih organizacij, ki ima templje med drugim v Londonu, Los Angelesu in Sydneyju. V nedeljo, dan po spornem obisku Eifflovega stolpa, je v predmestju Pariza posvetila svoj prvi večji tempelj v Franciji.

Pariška veja BAPS je po izbruhu polemike sporočila, da je bil obisk organiziran skupaj z osebjem Eifflovega stolpa na začetku običajnega odpiralnega časa, da ne bi motili drugih obiskovalcev. Organizacija se je opravičila "za kakršnokoli povzročeno bolečino ali nevšečnost" ter poudarila, da verjame v univerzalne vrednote medsebojnega spoštovanja in služenja drugim.

Na svoji spletni strani se BAPS opisuje kot duhovna skupnost, ki temelji na prostovoljnem delu in si prizadeva izboljševati družbo s hindujskimi vrednotami.

Eifflov stolp
Eifflov stolp
FOTO: Shutterstock

'Nobena vera ženskam ne bo določala njihovega mesta'

Primer je hitro presegel spor med zaposlenimi in upravo Eifflovega stolpa ter postal politična tema. V Franciji, kjer je vprašanje ločevanja države in vere že dolgo eno najbolj občutljivih družbenih vprašanj, so se odzvali politiki različnih političnih usmeritev.

Pariški župan Emmanuel Gregoire je napovedal preiskavo okoliščin sobotnega obiska in ocenil, da je jeza zaposlenih upravičena.

"Enakost žensk in moških se ne bo nikoli ustavila ob vznožju naših zgodovinskih spomenikov niti kjerkoli drugje v tem mestu. Veljati mora povsod in za vse," je sporočil.

Odzvala se je tudi voditeljica francoske skrajne desnice Marine Le Pen. "V Franciji ne bomo nikoli sprejeli, da se prisotnost žensk 'omejuje'," je zapisala.

Nekdanji francoski premier Gabriel Attal, ki je napovedal kandidaturo na prihodnjih predsedniških volitvah, je poudaril, da v Franciji "nobena kultura, nobeno prepričanje, nobena vera, nič in nihče ženskam ne more določati njihovega mesta".

Predsednica francoske narodne skupščine Yael Braun-Pivet pa je sporočila, da ne sprejema možnosti, da bi se morale ženske umikati zaradi zahtev tujih obiskovalcev.

Primer bo zdaj tudi predmet preiskave pariških oblasti. 

pariz eifflov stolp

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KOMENTARJI2

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ZeleniGuru
08. 09. 2026 08.04
Vsaka vera, ki zanicuje zenske bi morala bit prepovedana. Njeni verniki pa kazensko odgovorni. Recimo muslimanska posebej. Pa se strinjam, da se zensk ne postavlja na zelo odgovorna mesta zaradi PMS. Ampak zanicevat pa ne.
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0 0
Antenaa
08. 09. 2026 08.02
Vodstvo ima , da takoj odstopi. Pri naslednjem obisku pa pustiti samo zenske in vstopnina x5
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1 0
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