Zaradi skupine vernikov so jih nadomestili moški: 'Ženske so bile ponižane'

Spor se je začel po sobotnem obisku približno stotih ljudi, povezanih s hindujsko organizacijo Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS). Po besedah sindikalne predstavnice Diane Davoine so ob prihodu delegacije zaposlenim ženskam naročili, naj zapustijo svoja delovna mesta. "Med obiskom te delegacije so ženske prosili, naj zapustijo svoja delovna mesta, da bi na njihova mesta postavili moške," je povedala za Reuters. Dogodek je med zaposlenimi povzročil veliko nezadovoljstva. Po besedah Davoine so bile prizadete delavke zaradi načina, kako so z njimi ravnali, "ponižane". Napetosti so se stopnjevale čez konec tedna, v ponedeljek zjutraj pa so se zaposleni sestali in zahtevali pogovor z vodstvom ter zagotovila, da se kaj podobnega ne bo ponovilo. Stavka je nato zaprla eno najbolj obiskanih turističnih znamenitosti na svetu. Ob vhodu je obiskovalce pričakalo obvestilo, da je odprtje Eifflovega stolpa zaradi "operativnih razlogov" prestavljeno.

Pariz FOTO: Shutterstock

Vodstvo: Takšnih pogojev ne bi smeli sprejeti

Upravljavec Eifflovega stolpa Société d'Exploitation de la tour Eiffel (SETE) je potrdil, da je delegacija pred obiskom zahtevala organizacijo obiska na način, ki bi omejil "interakcije z ženskami". Vodstvo zdaj priznava, da je bila odločitev napačna. "Takšnih pogojev ne bi smeli sprejeti," so sporočili po poročanju AFP in poudarili, da niso skladni niti z vrednotami družbe niti z načelom enakosti žensk in moških. Predsednik SETE Ariel Weil je bil še bolj jasen. "To očitno ni sprejemljiva praksa," je dejal in ponovno poudaril zavezanost Eifflovega stolpa republikanskim vrednotam ter enakosti med ženskami in moškimi.

Verska skupina se je opravičila

BAPS je ena večjih mednarodnih hindujskih organizacij, ki ima templje med drugim v Londonu, Los Angelesu in Sydneyju. V nedeljo, dan po spornem obisku Eifflovega stolpa, je v predmestju Pariza posvetila svoj prvi večji tempelj v Franciji. Pariška veja BAPS je po izbruhu polemike sporočila, da je bil obisk organiziran skupaj z osebjem Eifflovega stolpa na začetku običajnega odpiralnega časa, da ne bi motili drugih obiskovalcev. Organizacija se je opravičila "za kakršnokoli povzročeno bolečino ali nevšečnost" ter poudarila, da verjame v univerzalne vrednote medsebojnega spoštovanja in služenja drugim. Na svoji spletni strani se BAPS opisuje kot duhovna skupnost, ki temelji na prostovoljnem delu in si prizadeva izboljševati družbo s hindujskimi vrednotami.

Eifflov stolp FOTO: Shutterstock

'Nobena vera ženskam ne bo določala njihovega mesta'