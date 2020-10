Zaradi slabih razmer vse več migrantskih uporov in medsebojnih sporov

Bosanske oblasti ocenjujejo, da je na zahodu BiH, predvsem na območju Bihaća, najmanj 7000 migrantov, za manj kot polovico pa je zagotovljena namestitev v migrantskih centrih. Razmere še nikoli niso bile tako slabe, pravijo lokalne oblasti. V unsko-sanskem kantonu je namreč tako varnostno kot humanitarno stanje najbolj zapleteno, nezadovoljni pa so tudi z angažmajem pristojnih državnih institucij in sodelovanjem z mednarodnimi organizacijami.

Vsak dan namreč na območje Bihaća nenadzorovano pride večje število migrantov, nekaj tisoč naj bi tako živelo na ulicah mesta, na drugih javnih krajih in v zapuščenih objektih. Lokalno prebivalstvo pa živi v strahu in nelagodju. Begunska taborišča namreč niso povsem prilagojena za bivanje migrantov, ker nista zagotovljeni elektrika in voda. Prav zaradi pomanjkanja osnovnih življenjskih in higienskih pogojev, so morali lani že zapreti migrantski center Vučjak ob meji s Hrvaško, migrante pa so premestili v druge centre v BiH.

Omenjeni centri so prepolni, samo na območju Bihaća, Cazina in Velike Kladuše namreč za približno 4000 migrantov ni prostora v tamkajšnjih migrantskih centrih, zaradi česar je prišlo do porasta incidentov, prekrškov in kaznivih dejanj, ki jih povezujejo z migranti.