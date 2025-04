Zaradi 'slabo načrtovanih počitnic' nemški najstnici končali za zapahi

19-letna Charlotte Pohl in 18-letna Maria Lepere sta 18. marca prispeli v Honolulu na Havajih z načrtom, da bosta pet tednov preživeli na otokih, se nato odpravili v Kalifornijo in nato na Kostariko, poroča nemški časnik Ostsee Zeitung , ki ga povzema The New York Post . A njun načrt se ni končal tako, kot sta želeli.

Njune počitnice, polne zabave in raziskovanja novih krajev, so se tako spremenile v nočno moro. Na letališču v mestu Honolulu so ju cariniki in mejni uradniki zasliševali več ur, nato pa so ju tudi v celoti preiskali. Kmalu za tem sta po njuni pripovedi dobili zeleni zaporniški uniformi, pristojni pa so ju namestili v celico z drugimi zaporniki, med katerimi naj bi bili nekateri obtoženi tudi hudih kaznivih dejanj.

V celici sta spali na tankih, plesnivih vzmetnicah, stražarji pa naj bi jima dali tudi navodilo, naj se izogibata hrani s pretečenim rokom uporabe. Naslednje jutro sta dekleti izvedeli, da ju bodo deportirali.

V primer je vključeno tudi nemško zunanje ministrstvo, ki najstnicama zagotavlja konzularno podporo. Ob tem pa so sporočili, da bi morala trenutna situacija vsem drugim popotnikom služiti kot opozorilo – čeprav ESTA omogoča potovanje v ZDA brez vizuma za kratkoročno bivanje, to še ne zagotavlja tudi vstopa v ZDA, saj je ta odločitev vedno prepuščena presoji agentom carinske in mejne zaščite.