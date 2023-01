Zbiranje všečkov: zaradi sladice s tekočim dušikom poškodovanih več otrok

Vlada je opozorila na nevarnosti uporabe tekočega dušika v že pripravljeni hrani in pozvala k večji pazljivosti, potem ko so nekateri otroci utrpeli želodčne opekline in se zastrupili, ko so jedli 'chiki ngebul' ali 'chikibulis' – mavrični izbor bonbonov, prevlečenih z oblakom tekočega dušika.

Več kot 20 otrok v Indoneziji je utrpelo poškodbe, in sicer med snemanjem videa za TikTok, med katerim so jedli ulični prigrizek, pogovorno znan kot "zmajev dih", ki je prepojen s tekočim dušikom.

Zaradi tekočega dušika se zdi, da se prigrizek kadi, ko ga zaužijete, a če ga pojeste, preden tekoči dušik izhlapi, obstaja možnost črevesnih opeklin in perforacij, v najhujših primerih pa lahko povzroči smrt, je dejal dr. Dicky Budiman, indonezijski zdravnik in raziskovalec na univerzi Griffith. Druga možna tveganja so še kožne opekline in hude težave z dihanjem, je v izjavi dejal generalni direktor indonezijskega ministrstva za zdravje Maxi Rein Rondonuwu.

O smrtnih žrtvah na srečo niso poročali, vendar je ministrstvo dejalo, da je bilo prizadetih približno 25 otrok, dva sta bila hospitalizirana. Budiman pa je dejal, da bi lahko bilo število prizadetih otrok še veliko večje. Ministrstvo je zato pozvalo lokalne zdravstvene agencije, naj nadzirajo restavracije, ki uporabljajo tekoči dušik, in jih obveščajo, kako ga lahko potrošniki varno uživajo. Mobilnim trgovcem s hrano pa odsvetujejo prodajo takšnih prigrizkov. Prav tako je pozvala tudi šole, naj otroke poučijo o nevarnostih.

Na TikToku na desetine videoposnetkov, ki jih spremlja plesna glasba, prikazuje najstnike in majhne otroke, ki jim iz ust uhaja dim, medtem ko požirajo 'chiki ngebul'. Čeprav je omenjeni prigrizek prisoten že nekaj let in se tekoči dušik pogosto uporablja v hrani, pa so takšni prigrizki zdaj lažje dostopni, kot so bili v preteklosti, je dejal Budiman. "Mogoče se zdaj znižuje cena in ni le lažje dostopen, ampak se povečuje tudi število novih podjetij, ki uporabljajo tekoči dušik," je dejal.

Omenjene sladice pogosto prodajajo ulični prodajalci, a mnogi prodajalci, ki delajo s hrano, ne vedo, kako pravilno uporabljati tekoči dušik, otroci pa se ne zavedajo njegovih nevarnosti, je dejal Budiman. "Pri nekaterih najstnikih izkušnja z nevarnimi stvarmi vzpodbudi še več navdušenja. Komaj čakajo, da poskusijo. To je nevarna stvar," je dejal.