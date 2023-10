Zaradi 'slepe podpore' Izraelu odstopil uradnik ameriškega State Departmenta

"Absolutno je treba upoštevati grozo in vse razsežnosti tega, kar je storil Hamas. Zato se bojim obsega potencialnega izraelskega odziva oziroma trenutnega izraelskega odgovora," je po poročanju ameriškega Washington Posta dejal Paul. "Priznavam pravico izraelske vlade, da se odzove in brani. Vendar se sprašujem, koliko palestinskih otrok mora umreti v tem procesu," je dodal.

Svoj odstop s funkcije direktorja za kongresne in javne zadeve v Uradu za politično-vojaške zadeve ameriškega State Departmenta je Josh Paul podal v sredo. Odstopno izjavo, ki jo je zapisal na dveh straneh, pa je objavil tudi na svojem LinkedIn profilu. Kot pravi, ne more še naprej opravljati službe, ki po njegovih besedah prispeva k smrti palestinskih civilistov.

"Velika večina Palestincev ni Hamas. Tudi Palestinci močno trpijo," je poudaril in dodal, da pri tem ne želi sodelovati. Opozoril je, da je "slepa podpora Bidnove administracije eni strani privedla do političnih odločitev, ki so bile kratkovidne, destruktivne, nepravične in kontradiktorne" vrednotam, ki jih ZDA javno zastopa.

Dejal je, da se je med svojo 11-letno kariero na tem položaju srečeval z različnimi dilemami, a da je imel vedno občutek, da lahko "stvari zapelje v pravo smer". Tokrat pa meni, da ni tako. "V tem primeru ni zadržkov. V tem primeru ni prostora za vsebinsko nasprotovanje znotraj sistema. In to je privedlo do moje odločitve," je dejal. Kot razlog je navedel tudi občutek, da je bil del množice odločitev, s katerimi se ni strinjal, in se je počutil nemočnega, da bi nanje vplival.

"Izraelski odgovor in z njim tudi ameriška podpora tako temu odgovoru kot tudi statusu quo okupacije bosta privedla samo do večjega in poglobljenega trpljenja tako za izraelski kot palestinski narod," je prepričan. Po njegovem mnenju ZDA zdaj ponavlja iste napake, ki jih je Washington delal v zadnjih desetletjih. "Nočem biti del tega," je poudaril.