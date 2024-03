Zaradi smoga lani zdravstveno pomoč potrebovalo 10 milijonov Tajcev

OGLAS

Tajska ima sicer približno 72 milijonov prebivalcev.

V začetku leta 2024 je v primerjavi s prejšnjim letom že prišlo do skokovitega porasta primerov bolezni, povezanih z onesnaženjem. Medtem ko je v privih devetih tednih leta 2023 zdravljenje zaradi bolezni, povezanih z onesnaženjem potrebovalo 1,3 milijona ljudi, je to število v letu 2024 poskočilo na 1,6 milijona ljudi, poroča AFP. Bolezni, ki so povezane z onesnaženjem so med drugim kronične bolezni kot so pljučni rak, bronhitis, astma in bolezni srca. Predvsem na severu Tajske kmetje pogosto kurijo, prihaja tudi do goznih požarov. Svet za nacionalni gospodarski in socialni razvoj (NESDC) zato poudarja, da se mora Tajska prednostno posvetiti vplivu delcev PM 2,5 na javno zdravje. Gre za raven drobnih, a nevarnih delcev, ki imajo premer 2,5 mikrometra ali manj in lahko skozi pljuča pridejo v krvni obtok.

Izpostavljenost tem mikro onesnaževalcem lahko povzroči pekoč občutek in srbenje v očeh in na koži, pa tudi kašelj in tiščanje v prsih. Simptomi so še toliko bolj vidni pri ljudeh, ki že imajo obstoječa obolenja srca ali pljuč. Nekatere spletne strani za spremljanje kakovosti zraka so določena mesta na severu Tajske uvrstila med najbolj onesnažena mesta na svetu. Chiang Mai, Chiang Rai in Lampang so s strani platforme za nadzor kakovosti zraka IQAir prejeli oceno "nezdravo". Onesnaženost zraka na Tajskem je težava, ki se pojavlja predvsem v sušnem obdobju, ki običajno traja od novembra do marca, predvsem zaradi sezonskega sežiganja, ko kmetje čistijo svoja polja sladkornega trsa in riža, poroča BBC. Vlada nad onesnaženje tudi z umetnim ustvarjanjem dežja Premier Srettha Thavisin je v začetku tega leta obljubil izboljšanje kakovosti zraka. Poslanci so podprli tudi predlog zakona, namenjen reševanju problema. Prejšnji teden pa je država objavila načrte, da bi 30 letal po vsej državi zadolžili za t. i. "sejanje" oblakov, da bi tako izzvala dež in zmanjšala onesnaževanje.

