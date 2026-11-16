Zaradi smrti pacienta aretirali še štiri zaposlene v psihiatrični bolnišnici

Kristian Josip Periš je umrl 21. oktobra na kliniki za psihiatrijo Sveti Ivan. Zaradi suma umora so od 8. novembra v priporu štirje zdravstveni tehniki.

Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo hrvaški mediji, so danes aretirali zdravnico, medicinski sestri in zdravstvenega tehnika.

"Danes se je nadaljevala kriminalistična preiskava zoper štiri dodatne osebe: 33-letno žensko, 27-letnega moškega, 23-letno žensko in 27-letno žensko. Vsi so bili aretirani zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja umora na zahrbten ali krut način," je sporočilo hrvaške policije povzel Net.hr.

Notranji minister Davor Božinović je pred aretacijami dejal, da preiskujejo vse okoliščine Periševe smrti in da ga ne bi presenetilo, če bi preiskavo razširili še na druge osebe, ki so bile navzoče med posredovanjem zdravstvenega osebja.