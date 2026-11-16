Zaradi smrti pacienta aretirali še štiri zaposlene v psihiatrični bolnišnici

Kristian Josip Periš je umrl 21. oktobra na kliniki za psihiatrijo Sveti Ivan. Zaradi suma umora so od 8. novembra v priporu štirje zdravstveni tehniki.
Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo hrvaški mediji, so danes aretirali zdravnico, medicinski sestri in zdravstvenega tehnika.
"Danes se je nadaljevala kriminalistična preiskava zoper štiri dodatne osebe: 33-letno žensko, 27-letnega moškega, 23-letno žensko in 27-letno žensko. Vsi so bili aretirani zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja umora na zahrbten ali krut način," je sporočilo hrvaške policije povzel Net.hr.
Notranji minister Davor Božinović je pred aretacijami dejal, da preiskujejo vse okoliščine Periševe smrti in da ga ne bi presenetilo, če bi preiskavo razširili še na druge osebe, ki so bile navzoče med posredovanjem zdravstvenega osebja.
Po njegovih besedah je bil ključni trenutek 6. november, ko je policija prejela posnetek nadzornih kamer, ki je privedel do prijetja štirih zdravstvenih tehnikov. Danes prijete osebe naj bi bile na posnetkih skupaj z že prej prijetimi zdravstvenimi tehniki.
Po objavi posnetka ravnanja s Perišem je minuli teden odstopila direktorica klinike Majda Grah. Ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je zdravstvena inšpekcija ugotovila nepravilnosti pri izvajanju in dokumentiranju telesnega omejevanja pacienta. Inšpekcijski nadzor se nadaljuje, da bi ugotovili vse okoliščine njegove smrti ter morebitno odgovornost direktorice in upravnega sveta.
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