Zaradi smrti Roma, ki ga je ustrelil policist, v Grčiji nov val protestov

Potem ko so iz bolnišnice v Solunu danes sporočili, da jim kljub vsem naporom mladega Roma Kostasa Fragulisa ni uspelo rešiti, se je jeza protestnikov še okrepila. Protesti in nasilni izgredi mesto Solun pretresajo že vse od omenjenega incidenta, petega decembra, danes pa se je na ulice odpravilo še več ogorčenih prebivalcev. Jezni Grki so med drugim zažigali gume in postavljali cestne blokade ter se spopadali s policisti. Ustavili pa jih niso niti pozivi voditeljev romske skupnosti k miru.

O protestih z okoli 2500 udeležencev poročajo tudi iz Aten, v policiste naj bi metali kamne in zažigalne bombe. K protestom so poleg Romov pozvale tudi študentske in anarhistične organizacije.

16-letnega Fragulisa, ki naj bi bil poročen in imel otroka je v glavo ustrelil policist. Ta je 16-letnika lovil, ker je odpeljal z bencinske črpalke, ne da bi plačal 20 evrov za natočeni bencin. Policista so nato aretirali ter obtožili poskusa umora in nezakonite uporabe strelnega orožja.

Grška policija je sicer pogosto tarča kritik zaradi rasizma. Pred letom dni je blizu pristanišča Pirej prav tako ubila romskega najstnika, pred tem pa je javnost leta 2008 šokirala smrt 15-letnega Roma Aleksandrosa Grigoropulosa.