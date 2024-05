Zaradi 'smrtonosne turbulence' letalska družba zaostrila varnostna pravila

OGLAS

Ste eni od tistih, ki med letom ostanejo ves čas privezani z varnostnim pasom, ali eni od tistih, ki se odvežejo takoj, ko je to mogoče, ali pa morda celo še pred tem? No, po hudi turbulenci, v kateri se je znašlo letalo družbe Singapore Airlines, se je letalska družba odločila poostriti pravila glede pripenjanja varnostnih pasov na svojih letih, poroča The Guardian.

Med turbulenco umrl potnik FOTO: Profimedia icon-expand

Med turbulenco je sicer domnevno zaradi srčnega infarkta umrl 73-letni Britanec, še veliko drugih potnikov in članov osebja je utrpelo bolj ali manj resne poškodbe. Več kot 20 oseb se v bolnišnici v Bangkoku, kjer je letalo po incidentu zasilno pristalo, zdravi zaradi poškodbe hrbtenice in hrbtenjače, nekoliko manj jih je utrpelo poškodbe lobanje in možganov, še nekaj pa poškodbe mišic in mehkih tkiv, je v četrtek sporočil direktor bolnišnice. Direktor bolnišnice Samitivej Srinakarin je povedal tudi, da njegovo osebje še nikoli ni oskrbelo tako hudih poškodb, ki bi jih povzročila turbulenca. V bolnišnici se še vedno zdravi najmanj 48 oseb. Kmalu po dogodku so v javnost prišla tudi pričevanja potnikov, ki so opisali trenutke groze na letalu. Poleg strahovitega kričanja in joka potnikov so zakrožile zgodbe o tem, kako je več potnikov, ki v času turbulence niso bili pripeti z varnostnim pasom, med padcem letala poletelo proti stropu. Nekateri potniki so povedali, da je bila turbulenca tako hipna, da ni bilo časa za pripenjanje varnostnih pasov.