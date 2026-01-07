Zaradi snega in ledu težave po Evropi: najmanj šest ljudi umrlo

Od ponedeljka, ko je na stari celini pritisnil mraz, je v Franciji umrlo pet ljudi. V okrožju Landes na jugozahodu države so v dveh ločenih nesrečah zaradi poledice umrle tri osebe, so sporočile oblasti. Še dve osebi pa sta umrli v pariški regiji v dveh ločenih prometnih nesrečah, ki sta jima botrovale slabe vremenske razmere. Še ena ženska pa je umrla v Bosni in Hercegovini, ko se je zaradi močnega sneženja podrlo drevo in padlo na njo, o čemer smo že poročali.

Kaotične razmere v prometu

Zaradi vremenskih razmer se v delih Evrope zadnja dva dni soočajo s kaotičnimi razmerami v prometu. Po vsej Evropi je bilo odpovedanih na stotine letov, na letališčih v Parizu in Amsterdamu pa je obtičalo na tisoče ljudi. Zamude in odpovedi letov je pričakovati tudi danes. Francoski minister za promet Philippe Tabarot je dejal, da v sredo v državi pričakujejo še več snega. Ljudi je pozval, naj čim manj potujejo po cestah in delajo od doma, poroča BBC.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Kolesar v Nantesu med snežnimi razmerami Profimeda

Težave zaradi snega v Franciji AP

Vremenske razmere v Parizu AP

Motnje v železniškem prometu v Franciji AP







Francoska nacionalna meteorološka služba pa je sporočila, da bo v sredo v 38 okrožjih zaradi snega in poledice veljal oranžni alarm. V nekaterih delih države je bilo odpovedanih veliko železniških povezav. Na pariškem letališču Roissy-Charles de Gaulle so za sredo zjutraj odpovedali 40 odstotkov letov, zato da je osebje lahko očistilo sneg z vzletno-pristajalnih stez. Na letališču Orly pa so v istem času odpovedali četrtino svojih letov. Tudi na letališču Schiphol v Amsterdamu so odpovedali okoli 600 letov. Na letališču je tako obtičalo na stotine potnikov, mnogim so namreč odpovedali povezovalne lete. Pred okenci letalskih družb se vijejo dolge vrste ljudi, ki čakajo na informacije o tem, kdaj se bodo leti nadaljevali. Nizozemska letalska družba KLM je v torek opozorila, da ji je skoraj zmanjkalo tekočine za odmrzovanje letal, za kar so okrivili "ekstremne vremenske razmere" in zamude pri dobavi.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Sneg povzroča težave na Nizozemskem Profimedia

Sneg povzroča težave na Nizozemskem Profimedia

Sneg povzroča težave na Nizozemskem Profimedia

Sneg povzroča težave na Nizozemskem Profimedia

Sneg povzroča težave na Nizozemskem Profimedia









Z letališča Schiphol so sporočili, da njihove "ekipe za odstranjevanje snega delajo neprekinjeno, da bi vzletno-pristajalne steze ostale čiste, letala pa skrbno odledenijo, da bi vsem zagotovili varno potovanje". Motnje pa so tudi v železniškem prometu. V torek zjutraj so bile zaradi izpada informacijske tehnologije za kratek čas ustavljene vse železniške povezave na Nizozemskem. Sneg in led sta ovirala promet tudi na cestah in avtocestah, kjer se je potovalni čas precej podaljšal. Vremenoslovci v naslednjih dneh napovedujejo novo sneženje.

V Veliki Britaniji ponekod odpovedali pouk

Hladna zračna masa je tudi nad Britanskim otočjem. V severnih delih Velike Britanije se je temperatura marsikje ponoči znižala na -12,5 stopinje Celzija. Novonapadli sneg je oviral železniški, cestni in zračni promet. Na stotine šol je zaradi vremenskih razmer odpovedalo pouk. Na Škotskem je napadalo do 15 centimetrov novega snega. Zaradi snega in zmrzali so odpovedali tudi številne konjske dirke in nogometne tekme. Led pa je povzročil tudi izpad električne energije v Glasgowu, kjer so začasno morali zapreti tamkajšnji metro.

V BiH mrzlično zaposlujejo delavce za čiščenje snega

Tudi balkanske države se še vedno soočajo s posledicami obilnih padavin, ki so povzročile težave v prometu in motnje v oskrbi z električno energijo in vodo. Velik Bosne in Hercegovine je po obilnem sneženju danes pod debelo snežno odejo in v primežu izjemno nizkih temperatur, kar povzroča tudi številne težave v prometu. V različnih delih države je zapadlo od deset do 30 centimetrov novega snega. V Sarajevu je ponoči padal ledeni dež, nato pa je napadalo še pet centimetrov noveg snega. To je povzročilo nove težave v javnem potniškem prometu. Prebivalci opažajo, da danes obratuje precej manj tramvajev, ti pa vozijo le del poti, saj naj bi bilo omrežje proti Baščaršiji "zamrznjeno", poroča Klix.ba. V sarajevski občini Stari Grad tamkajšnje javno komunalno podjetje išče delavce za ročno in strojno čiščenje snega. Delavce bi zaposlili za en mesec oziroma najdlje za tri. Redne kapacitete podjetja namreč niso dovolj za pravočasno in učinkovito čiščenje snega v trenutnih zimskih razmerah, piše Klix.ba. Kanton Sarajevo pa je prejel tudi pobudo, da bi brezposelne osebe, ki so trenutno prijavljene na zavodu za zaposlovanje, angažirali za čiščenje snega v prestolnici.

Sneg v Sarajevu FOTO: Bobo Pixell

Medtem se je v Zenici na poziv občanom, naj se pridružijo čiščenju in odstranjevanju snega z javnih površin v mestu, odzvalo ogromno ljudi. Danes zjutraj je tako bilo na sedežu podjetja, ki izvaja zimsko službo, več kot sto občanov, kar je preseglo pričakovanja. Podjetje bo tako začasno zaposlilo več kot 100 ljudi za čiščenje snega, ki bodo prednostno čistili pločnike, prehode za pešce in najbolj kritične lokacije. Za 7,5-urni delovnik bodo delavcem izplačali 75 KM (cca 38 evrov) neto. Vremenske razmere med drugim veliko težav povzročajo na severozahodu države. V kraju Bosanski Petrovac, kjer je zapadlo pol metra snega, so prebivalci zaradi neočiščenih cest pozvali k razglasitvi izrednih razmer.

Makarsko zajele poplave, drugod po državi visoka snežna odeja