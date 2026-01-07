Zaradi snega in ledu težave po Evropi: najmanj šest ljudi umrlo

Od ponedeljka, ko je na stari celini pritisnil mraz, je v Franciji umrlo pet ljudi. V okrožju Landes na jugozahodu države so v dveh ločenih nesrečah zaradi poledice umrle tri osebe, so sporočile oblasti. Še dve osebi pa sta umrli v pariški regiji v dveh ločenih prometnih nesrečah, ki sta jima botrovale slabe vremenske razmere.
Še ena ženska pa je umrla v Bosni in Hercegovini, ko se je zaradi močnega sneženja podrlo drevo in padlo na njo, o čemer smo že poročali.
Kaotične razmere v prometu
Zaradi vremenskih razmer se v delih Evrope zadnja dva dni soočajo s kaotičnimi razmerami v prometu. Po vsej Evropi je bilo odpovedanih na stotine letov, na letališčih v Parizu in Amsterdamu pa je obtičalo na tisoče ljudi. Zamude in odpovedi letov je pričakovati tudi danes.
Francoski minister za promet Philippe Tabarot je dejal, da v sredo v državi pričakujejo še več snega. Ljudi je pozval, naj čim manj potujejo po cestah in delajo od doma, poroča BBC.
Francoska nacionalna meteorološka služba pa je sporočila, da bo v sredo v 38 okrožjih zaradi snega in poledice veljal oranžni alarm. V nekaterih delih države je bilo odpovedanih veliko železniških povezav.
Na pariškem letališču Roissy-Charles de Gaulle so za sredo zjutraj odpovedali 40 odstotkov letov, zato da je osebje lahko očistilo sneg z vzletno-pristajalnih stez. Na letališču Orly pa so v istem času odpovedali četrtino svojih letov.
Tudi na letališču Schiphol v Amsterdamu so odpovedali okoli 600 letov. Na letališču je tako obtičalo na stotine potnikov, mnogim so namreč odpovedali povezovalne lete. Pred okenci letalskih družb se vijejo dolge vrste ljudi, ki čakajo na informacije o tem, kdaj se bodo leti nadaljevali.
Nizozemska letalska družba KLM je v torek opozorila, da ji je skoraj zmanjkalo tekočine za odmrzovanje letal, za kar so okrivili "ekstremne vremenske razmere" in zamude pri dobavi.
Z letališča Schiphol so sporočili, da njihove "ekipe za odstranjevanje snega delajo neprekinjeno, da bi vzletno-pristajalne steze ostale čiste, letala pa skrbno odledenijo, da bi vsem zagotovili varno potovanje".
Motnje pa so tudi v železniškem prometu. V torek zjutraj so bile zaradi izpada informacijske tehnologije za kratek čas ustavljene vse železniške povezave na Nizozemskem. Sneg in led sta ovirala promet tudi na cestah in avtocestah, kjer se je potovalni čas precej podaljšal.
Vremenoslovci v naslednjih dneh napovedujejo novo sneženje.
V Veliki Britaniji ponekod odpovedali pouk
Hladna zračna masa je tudi nad Britanskim otočjem. V severnih delih Velike Britanije se je temperatura marsikje ponoči znižala na -12,5 stopinje Celzija. Novonapadli sneg je oviral železniški, cestni in zračni promet. Na stotine šol je zaradi vremenskih razmer odpovedalo pouk.
Na Škotskem je napadalo do 15 centimetrov novega snega. Zaradi snega in zmrzali so odpovedali tudi številne konjske dirke in nogometne tekme. Led pa je povzročil tudi izpad električne energije v Glasgowu, kjer so začasno morali zapreti tamkajšnji metro.
V BiH mrzlično zaposlujejo delavce za čiščenje snega
Tudi balkanske države se še vedno soočajo s posledicami obilnih padavin, ki so povzročile težave v prometu in motnje v oskrbi z električno energijo in vodo. Velik Bosne in Hercegovine je po obilnem sneženju danes pod debelo snežno odejo in v primežu izjemno nizkih temperatur, kar povzroča tudi številne težave v prometu. V različnih delih države je zapadlo od deset do 30 centimetrov novega snega.
V Sarajevu je ponoči padal ledeni dež, nato pa je napadalo še pet centimetrov noveg snega. To je povzročilo nove težave v javnem potniškem prometu. Prebivalci opažajo, da danes obratuje precej manj tramvajev, ti pa vozijo le del poti, saj naj bi bilo omrežje proti Baščaršiji "zamrznjeno", poroča Klix.ba.
V sarajevski občini Stari Grad tamkajšnje javno komunalno podjetje išče delavce za ročno in strojno čiščenje snega. Delavce bi zaposlili za en mesec oziroma najdlje za tri. Redne kapacitete podjetja namreč niso dovolj za pravočasno in učinkovito čiščenje snega v trenutnih zimskih razmerah, piše Klix.ba.
Kanton Sarajevo pa je prejel tudi pobudo, da bi brezposelne osebe, ki so trenutno prijavljene na zavodu za zaposlovanje, angažirali za čiščenje snega v prestolnici.
Medtem se je v Zenici na poziv občanom, naj se pridružijo čiščenju in odstranjevanju snega z javnih površin v mestu, odzvalo ogromno ljudi. Danes zjutraj je tako bilo na sedežu podjetja, ki izvaja zimsko službo, več kot sto občanov, kar je preseglo pričakovanja. Podjetje bo tako začasno zaposlilo več kot 100 ljudi za čiščenje snega, ki bodo prednostno čistili pločnike, prehode za pešce in najbolj kritične lokacije. Za 7,5-urni delovnik bodo delavcem izplačali 75 KM (cca 38 evrov) neto.
Vremenske razmere med drugim veliko težav povzročajo na severozahodu države. V kraju Bosanski Petrovac, kjer je zapadlo pol metra snega, so prebivalci zaradi neočiščenih cest pozvali k razglasitvi izrednih razmer.
Makarsko zajele poplave, drugod po državi visoka snežna odeja
Snežne padavine, ki so v torek zajele tako rekoč celotno Hrvaško, so se danes umirile. Iz več delov države poročajo o nekaj deset centimetrov visoki snežni odeji, največ snega je zapadlo v Liki. Na Zavižanu v Velebitu so namerili 60 centimetrov novega snega, v Gospiću pol metra, v Delnicah pa nekaj manj kot 40 centimetrov. Sneženje ni prizaneslo niti celinskemu delu države. V Zagrebu so denimo zjutraj namerili okrog 20 centimetrov snega.
Promet je danes v velikem delu države oviran, marsikje pa prepovedan za večja vozila in tista brez zimske opreme. Del avtoceste A1, ki povezuje Zagreb in Split, je med priključkoma Sveti Rok in Posedarje zaradi snega in orkanskega vetra zaprt za vsa vozila, poročajo hrvaški mediji.
Zaradi snega, pa tudi podrtih dreves na progah je močno oviran tudi železniški promet v državi. Na postaji v Kninu tako od torka zvečer od 21. ure stoji vlak, ki je bil na poti iz Zagreba v Split. Potniki so za več hrvaških medijev zatrdili, da so v pretežno meri prepuščeni sami sebi, dobili naj ne bi niti pomoči niti informacij pristojnih.
O težavah o prometu so v torek poročali tudi iz prestolnice, kjer je stranka HDZ danes ostro kritizirala župana Tomislava Tomaševića, češ da v mestu že dva dneva vlada kaos, ki da kaže na popolno razgradnjo mestnih služb. Ceste naj ne bi bile očiščene, promet pa ohromljen. Mestne oblasti so zjutraj sporočile, da so po prenehanju sneženja danes vse glavne ceste že očiščene.
V torek in v noči na sredo so bile na območju Makarske obilne padavine, ki so povzročile številne težave na mestnih ulicah. Ponekod so bile ceste skoraj povsem pod vodo, kar je močno oviralo promet.
Zaradi močnega deževja je bilo kritično tudi v Dubrovniku, kjer je voda potopila nekaj čolnov.
Sneži tudi v Srbiji, kjer danes napovedujejo dodatne padavine, možen je tudi ledenI dež. V torek zvečer je bilo več krajev na zahodu države po poročanju N1 zaradi snega odrezanih od sveta, ponekod so bili tudi brez elektrike in vode.
Na Kosovu so medtem obilne padavine ponekod povzročile poplave, najhuje je na zahodu države. Ponekod so ostali brez elektrike in pitne vode, številne ceste pa so zaradi naraslih vodotokov neprevozne, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.
