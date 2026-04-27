Zaradi snega v Moskvi odpovedanih več letov

Moskovčani so se danes zbudili s pogledom na novo snežno odejo v višini do deset centimetrov, čeprav so imeli v prejšnjih tednih že pravo pomlad.
Na moskovskih letališčih so odpovedali ali odložili več deset letov, najbolj prizadeto pa je letališče Vnukovo. Zamude so tudi v železniškem prometu.
Pod težo mokrega snega so se podrla številna drevesa, zlasti v središču mesta, pri čemer so bili poškodovani avtomobili, pločniki pa neprehodni.
"Vrnila se je prava zima," je sporočil ruski televizijski kanal Pervy Kanal.
V predmestjih Moskve so nastali snežni zameti, parkirani avtomobili pa so bili prekriti z več centimetri snega.
Moskovske oblasti so na Telegramu sporočile, da pričakujejo nadaljnje poslabšanje vremena čez dan z obilnimi padavinami in močnimi sunki vetra. Župan Sergej Sobjanin je prebivalce pozval k previdnosti pri gibanju na prostem.
Oranžna stopnja nevarnosti, ki jo je razglasil ruski meteorološki center za Moskvo in njeno okolico, je druga najvišja.
V predmestju Moskve sta davi umrli dve osebi, ko je njuno vozilo zdrsnilo na cesti in pri tem trčilo v tovornjak.
