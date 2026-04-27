Zaradi snega v Moskvi odpovedanih več letov

Moskovčani so se danes zbudili s pogledom na novo snežno odejo v višini do deset centimetrov, čeprav so imeli v prejšnjih tednih že pravo pomlad.

Na moskovskih letališčih so odpovedali ali odložili več deset letov, najbolj prizadeto pa je letališče Vnukovo. Zamude so tudi v železniškem prometu.

Pod težo mokrega snega so se podrla številna drevesa, zlasti v središču mesta, pri čemer so bili poškodovani avtomobili, pločniki pa neprehodni.

"Vrnila se je prava zima," je sporočil ruski televizijski kanal Pervy Kanal.

V predmestjih Moskve so nastali snežni zameti, parkirani avtomobili pa so bili prekriti z več centimetri snega.