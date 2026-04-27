Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Zaradi snega v Moskvi odpovedanih več letov

Moskva, 27. 04. 2026 13.30

Avtor:
STA Ti.Š.
Obilno sneženje v Moskvi

Moskvo je zajelo snežno neurje, zaradi česar je bilo odpovedanih več letalskih poletov. Poročajo o polomljenih drevesih in daljnovodih, ki so klonili pod težo zapadlega snega, zato so oblasti pozvale ljudi k previdnosti. Ruski meteorološki center je v prestolnici razglasil oranžno stopnjo nevarnosti.

Moskovčani so se danes zbudili s pogledom na novo snežno odejo v višini do deset centimetrov, čeprav so imeli v prejšnjih tednih že pravo pomlad.

Sneg v Moskvi
FOTO: AP

Na moskovskih letališčih so odpovedali ali odložili več deset letov, najbolj prizadeto pa je letališče Vnukovo. Zamude so tudi v železniškem prometu.

Pod težo mokrega snega so se podrla številna drevesa, zlasti v središču mesta, pri čemer so bili poškodovani avtomobili, pločniki pa neprehodni.

"Vrnila se je prava zima," je sporočil ruski televizijski kanal Pervy Kanal.

V predmestjih Moskve so nastali snežni zameti, parkirani avtomobili pa so bili prekriti z več centimetri snega.

Sneg v Moskvi
FOTO: AP

Moskovske oblasti so na Telegramu sporočile, da pričakujejo nadaljnje poslabšanje vremena čez dan z obilnimi padavinami in močnimi sunki vetra. Župan Sergej Sobjanin je prebivalce pozval k previdnosti pri gibanju na prostem.

Oranžna stopnja nevarnosti, ki jo je razglasil ruski meteorološki center za Moskvo in njeno okolico, je druga najvišja. 

V predmestju Moskve sta davi umrli dve osebi, ko je njuno vozilo zdrsnilo na cesti in pri tem trčilo v tovornjak.

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669