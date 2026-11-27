Potniki so se že vkrcali na letalo, ko so se začele težave. Odhod je bil sprva predviden ob 9.40, a je bila napovedana zamuda zaradi močnega sneženja na Dunaju. Čas odhoda so nato večkrat prestavili – sprva na 13.30 – z obrazložitvijo, da so se pojavile tehnične težave s sistemom proti zaledenitvi, poroča avstrijski Heute.

Več ljudi je želelo zapustiti letalo, a jim je pilot sporočil, da to ni mogoče. Zaradi dolgotrajnega čakanja je napetost v kabini naraščala, številni so se znašli v stiski, med drugim tudi stevardesa, ki je jokala, so povedali potniki. Letalski prevoznik jim ni dal nobenih informacij, prav tako tudi ne hrane ali pijače. "Česa takega v življenju še nisem doživel," je povedal eden od potnikov za Heute.

23-letnica, ki je potovala v London na obisk k svojemu fantu, je za časnik povedala, da jim niso ponudili niti vode. Posadka jim je dejala, da bodo bone za 'osvežitev' prejeli šele ob prihodu v London. "Na tej točki so se zamašila stranišča, hrane in pijače pa ni bilo. To je bila prava nočna mora," je dejala.