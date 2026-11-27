Potniki so se že vkrcali na letalo, ko so se začele težave. Odhod je bil sprva predviden ob 9.40, a je bila napovedana zamuda zaradi močnega sneženja na Dunaju. Čas odhoda so nato večkrat prestavili – sprva na 13.30 – z obrazložitvijo, da so se pojavile tehnične težave s sistemom proti zaledenitvi, poroča avstrijski Heute.
Več ljudi je želelo zapustiti letalo, a jim je pilot sporočil, da to ni mogoče. Zaradi dolgotrajnega čakanja je napetost v kabini naraščala, številni so se znašli v stiski, med drugim tudi stevardesa, ki je jokala, so povedali potniki. Letalski prevoznik jim ni dal nobenih informacij, prav tako tudi ne hrane ali pijače. "Česa takega v življenju še nisem doživel," je povedal eden od potnikov za Heute.
23-letnica, ki je potovala v London na obisk k svojemu fantu, je za časnik povedala, da jim niso ponudili niti vode. Posadka jim je dejala, da bodo bone za 'osvežitev' prejeli šele ob prihodu v London. "Na tej točki so se zamašila stranišča, hrane in pijače pa ni bilo. To je bila prava nočna mora," je dejala.
Potem ko je letalo zamudilo predvideni čas odhoda ob 16.10, je končno vzletelo ob 17.34. Do takrat so potniki na krovu letala, ki je še vedno stalo na tleh, preživeli več kot osem ur.
V odzivu na novinarska vprašanja je Ryanair pojasnil, da je bila dolgotrajna zamuda posledica tehničnih težav z opremo za odstranjevanje ledu, s katero upravlja dunajsko letališče. Letalska družba je navedla, da so morali prevozniki na to storitev čakati v vrsti. Kot so zatrdili, dolžine čakanja niso mogli predvideti, ter napovedali, da se bodo o dogodku pogovorili z dunajsko kontrolo zračnega prometa.
Z dunajskega letališča so medtem sporočili, da je težave povzročilo vztrajno in močno sneženje. Pojasnili so, da so zimske službe neprekinjeno čistile površine in da mora biti vsako letalo pred vzletom očiščeno ledu, kar pa je povzročalo zamude.
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