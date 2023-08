Zaradi snemanja golih otrok v Rovinju pridržali Kanadčana

Sumljivo vedenje 63-letnega Kanadčana so v sredo okoli 19. ure opazili gostje kampa. Moški se je zadrževal ob bazenu s toboganom, kjer so se igrali otroci, pri sebi pa je imel mobilni telefon in termovko. Ko so pristopili do njega, je začel bežati, a jim ga je uspelo ujeti. Poklicali so policijo, ta pa ga je pridržala zaradi suma, da je snemal gole otroke.

Policisti so pri osumljencu, ki se je pri begu lažje poškodoval, našli mobitel in termovko, v kateri je bila skrita kamera. Med preiskavo so odkrili obremenilne vsebine in ga v četrtek zvečer priprli, so še sporočili iz istrske policijske uprave.