Zaradi sneženja verižno trčilo več kot sto vozil

V nesreči, ki se je na prometni in zasneženi avtocesti zgodila v ponedeljek zjutraj, je bilo med drugim udeleženih od 30 do 40 tovornjakov. Več vozil je tudi zdrsnilo z vozišča. Cesta je bila zaprta še več ur po nesreči.
Nesreča se je zgodila sredi snežnega neurja, ki je zajelo ZDA.
Nacionalna meteorološka služba je izdala opozorila o izjemno nizkih temperaturah ali možnosti neurij v več zveznih državah - Minnesoti, Wisconsinu, Indiani, Ohiu, Pensilvaniji in New Yorku. Živo srebro naj bi se po napovedih spustilo do minus 22 stopinj Celzija, v Michiganu pa naj bi zapadlo okoli deset centimetrov novega snega.
