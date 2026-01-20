Naslovnica
Tujina

Zaradi sneženja verižno trčilo več kot sto vozil

Washington, 20. 01. 2026 08.34 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
N.L. STA
Verižno trčenje

V zvezni državi Michigan na severu ZDA je v ponedeljek zaradi sneženja verižno trčilo ali zdrsnilo s ceste več kot sto vozil. V trčenju na avtocesti, ki povezuje več zveznih držav, je bilo poškodovanih več ljudi, ni bilo pa smrtnih žrtev, je po poročanju ameriških medijev sporočila policija zvezne države Michigan.

V nesreči, ki se je na prometni in zasneženi avtocesti zgodila v ponedeljek zjutraj, je bilo med drugim udeleženih od 30 do 40 tovornjakov. Več vozil je tudi zdrsnilo z vozišča. Cesta je bila zaprta še več ur po nesreči.

Nesreča se je zgodila sredi snežnega neurja, ki je zajelo ZDA.

Nacionalna meteorološka služba je izdala opozorila o izjemno nizkih temperaturah ali možnosti neurij v več zveznih državah - Minnesoti, Wisconsinu, Indiani, Ohiu, Pensilvaniji in New Yorku. Živo srebro naj bi se po napovedih spustilo do minus 22 stopinj Celzija, v Michiganu pa naj bi zapadlo okoli deset centimetrov novega snega.

Michigan verižno trčenje prometna nesreča ZDA

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
20. 01. 2026 09.26
no potem pa nekateri bentite čez slovenski DARS
Odgovori
+4
4 0
periot22
20. 01. 2026 09.10
Nepomembno za Slovenijo!
Odgovori
+0
2 2
čriček
20. 01. 2026 09.06
Tukaj se vidi, kakšni cepci so Američani.
Odgovori
+1
4 3
kekec9999
20. 01. 2026 09.30
zate so cepci vsi... Američani, Rusi, Kitajci, Švabi.....smo naše Nutrije so brihte.
Odgovori
+0
1 1
Delavec_Slo
20. 01. 2026 08.46
Tudi tam je zima
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
