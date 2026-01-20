Zaradi sneženja verižno trčilo več kot sto vozil

V nesreči, ki se je na prometni in zasneženi avtocesti zgodila v ponedeljek zjutraj, je bilo med drugim udeleženih od 30 do 40 tovornjakov. Več vozil je tudi zdrsnilo z vozišča. Cesta je bila zaprta še več ur po nesreči.

Nesreča se je zgodila sredi snežnega neurja, ki je zajelo ZDA.