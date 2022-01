Zaradi snežne nevihte v ZDA odpovedanih več kot 2000 letov, nevarnost v cestnem prometu

Zaradi zimske nevihte, ki v nekatere dele ZDA in Kanade prinaša močno sneženje, so v zveznih državah Virginia, Georgia ter v Severni in Južni Karolini razglasili izredne razmere, poroča BBC. Ameriška nacionalna vremenska služba (NWS) je sporočila, da bo neurje v naslednjih dveh dneh prizadelo večji del vzhodne tretjine države. Na nekaterih območjih pričakujejo, da bo zapadlo več kot 30 centimetrov snega.

Sneg in led bi lahko povzročila "nevarnost v prometu, izpade električne energije in poškodbe dreves", je opozoril NWS. V Virginiji je tako že prišlo do verižne nesreče. Ob tem pa opozarjajo tudi na možnost poplav nekaterih obalnih predelov, med njimi tudi New Yorka in Connesticuta.

Guverner Južne Karoline Henry McMaster je v soboto prebivalce pozval, naj se izogibajo cest. "Sever države bo zajelo precej hudo neurje," je dejal. Ob tem je dodal, da je dobra novica tega, da bo neurje udarilo ob koncu tedna, ko ljudem ne bo treba potovati zaradi službenih obveznosti.

Ameriške letalske družbe so medtem zaradi ekstremnega vremena odpovedale najmanj 2400 letov. Med najbolj prizadetimi je bilo mednarodno letališče Charlotte Douglas v Severni Karolini, kjer so odpovedali skoraj 90 odstotkov letov. Na spletni strani so potnike pozvali, naj se pred odhodom na letališče o poteku leta predhodno pozanimajo pri svoji letalski družbi.

V kanadski provinci Ontario, ki meji na New York, so tamkajšnje oblasti za večji del juga prav tako izdale nevihtna opozorila. V Torontu naj bi po napovedih zapadlo 20 centimetrov snega.