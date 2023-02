Zaradi snežnega neurja v ZDA več sto tisoč ljudi brez elektrike

Opozorila o zimskih razmerah so izdali za območje, ki se razteza od meje zahodnega Teksasa z Mehiko preko Oklahome, Arkansasa in Louisiane do zahodnega Tennesseeja in severnega Misisipija. Po napovedih meteorologov so se v sredo čez dan na številnih območjih pojavljale padavine, vključno z mrzlim dežjem in snežno brozgo.