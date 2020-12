Zaradi snežnih plazov v iranskem gorovju Alborz umrlo najmanj 10 plezalcev

V gorovju Alborz severno od iranske prestolnice Teheran je snežni metež sprožil več plazov, zaradi katerih je umrlo vsaj 10 plezalcev, več je pogrešanih. Številne pogrešajo že od petka, ko so poročali o dveh umrlih. Na teren so poslali 20 reševalnih služb, ki so za zdaj rešile 14 ljudi. Zaradi negodnih vremenskih razmer so morali iskanje ponoči prekiniti.

Devet ljudi je umrlo na gori, ena oseba pa je umrla po tem, ko so jo rešili in prepeljali bolnišnico, je dejal vodja reševalne službe Mehdi Valipour. Med umrlimi so politični aktivist, akademik, zdravnik in alpinistični inštruktor. Kot je še dejal Valipour trenutno iščejo še sedem ljudi, ki naj bi izginili na območjih treh najbolj popularnih prog. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V petek, ko se je zaradi snežnega meteža pokvarila žičnica, je visoko na smučišču obtičalo okoli 100 ljudi. Zaradi težkih vremenskih razmer, obilnega sneženja in teme so v noči na nedeljo z iskanjem prenehali, nadaljevali bodo ob ugodnejših razmerah. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Oblasti so sicer že pred petkom opozarjale na slabo vreme in morebitne snežne plazove. Alborz je pogorje z najvišjim vrhom 5671 metrov, na njem je več priljubljenih smučišč, nahaja pa se v precej blizu prestolnice Teheran. Močan sneg in vetrovi so sicer povzročili kaos v več delih Irana. icon-expand