Zaradi splava privedena na sodišče: 'To se ne bi smelo nikoli zgoditi'

Pravna ekipa Maltežanke, ki ji je pomagala pri celotnem postopku, je sicer uspela, da so obtoženo izpustili s pogojnim odpustom. Fundacija, ki ji je pomagala poiskati odvetniško pomoč, je medtem dejala, da so z žensko ravnali dostojanstveno in spoštljivo, a da do česa takšnega ne bi smelo priti nikoli.

Ker so jo zaradi prekinitve nosečnosti obtožili, se je morala Maltežanka zagovarjati na sodišču . "Zgodilo se je, kar se nikoli ne bi smelo zgoditi. Žensko so zaradi obtožb, da je doma opravila medicinsko prekinitev nosečnosti, privedli na sodišče," so po poročanju Guardiana sporočili v malteški Fundaciji za pravice žensk.

"Nobena ženska ne bi smela biti preganjana zaradi prekinitve lastne nosečnosti. Takoj dekriminalizirajte splav," so na spletu zapisali Doctors for Choice Malta. "Dostop do varnega splava je po vsem svetu priznan kot osnovni del zdravstvenega varstva žensk in kot njihova osnovna pravica. To, da so ženske zaradi tega preganjane, bi nas moralo vse spraviti v sramoto," pa so poudarili v Fundaciji za pravice žensk.

Večinsko katoliška Malta je sicer edina država v Evropski uniji, ki popolnoma prepoveduje splav. Parlament sicer trenutno razpravlja o osnutku zakona, ki bi splav dovoljeval v primeru, da bi bilo zaradi nosečnosti resno ogroženo življenje ali zdravje matere. Proti takšnemu zakonu se sicer borita katoliška cerkev in glavna opozicijska stranka, vendar pa predlog zlasti med mladimi prejema javno podporo.

Laburistična vlada Roberta Abele je dejala, da pri predlagani spremembi zakona ne gre za "reformo splava", temveč da je to poteza, ki zagotavlja, da lahko zdravstveni delavci svoje delo opravljajo brez strahu. V skladu z obstoječo prepovedjo bi namreč vsak zdravstveni delavec, ki bi v kakršnih koli okoliščinah izvedel splav, kršil zakon. Medijska poročila sicer pravijo, da do zdaj ni bil zaradi tega še nihče obtožen.

Časopis Times of Malta je medtem maja 2021 poročal, da ni bil v zadnjih petih letih na Malti nihče kazensko obtožen zaradi splava ali zagotavljanja sredstev za prekinitev nosečnosti. Zaradi domnevnih splavov so sicer med letoma 2015 in 2020 preiskali tri osebe, vendar pa niso bile nikoli obtožene. Od leta 2000 so bile obsojene le tri ženske, zadnja leta 2006, nobena od njih kazni ni prestala v zaporu.