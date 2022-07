Zaradi spolnih napadov njegovih voznikov 550 žensk toži Uber

550 žensk, ki naj bi jih domnevno napadli vozniki Uberja, toži omenjeno podjetje v ZDA. V tožbi je zapisano, da so bile potnice ugrabljene, spolno napadene, spolno pretepene, posiljene, neupravičeno zaprte, zalezovane, nadlegovane ali drugače napadene s strani voznikov Uberja. Tožbo so odvetniki oškodovank vložili v sredo v San Franciscu.

V tožbi odvetniki trdijo, da so se spolni napadi zgodili v več državah, prav tako pa aktivno pregledujejo še vsaj okoli 150 potencialnih primerov. Tožba sicer navaja, da je Uber že leta 2014 izvedel, da njegovi vozniki spolno napadajo in posiljujejo potnice. Toda podjetje naj bi dalo prednost "rasti podjetja pred varnostjo strank". "Uberjev celoten poslovni model temelji na zagotavljanju varne vožnje ljudem, vendar varnost potnikov nikoli ni bila njihova skrb – bolj jih je skrbela rast, in to na račun varnosti njihovih potnikov," je dejal Adam Slater, odvetnik oškodovank.

icon-expand Uber FOTO: AP

Prejšnji mesec je Uber objavil drugo poročilo o varnosti v ZDA, ki je pokazalo, da je bilo leta 2020 prijavljenih 998 primerov spolnih napadov, vključno s 141 prijavami posilstev. V poročilu je družba navedla, da je med letoma 2019 in 2020 prejela skupaj 3.824 poročil o petih najhujših kategorijah spolnih zlorab. Prvo varnostno poročilo podjetja, ki podrobno opisuje incidente od leta 2017 do 2018, je opisovalo 5.981 poročil o spolnem napadu. Uberjeve najresnejše kategorije spolnih napadov segajo od "nasilnega poljubljanja različnih delov telesa" do "nasilne spolne penetracije" ali posilstva. Narava teh obtožb je resna, število žensk, ki so se oglasile, pa osupljivo. Omenjena tožba je za Uber še bolj škodljiva zato, ker zagotavlja še več dokazov o strupeni kulturi v podjetju. V tožbi odvetniki oškodovank tudi trdijo, da je podjetje namerno prikrivalo, da so Uberjevi vozniki spolno zlorabljali ženske. Z drugimi besedami, Uber je navzven govoril, da so njegove vožnje varne, v resnici pa je podjetje vedelo, da imajo težave. V tožbi je tudi navedeno, da podjetje ni opravilo ustreznih preverjanj preteklosti svojih voznikov.