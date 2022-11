Zaradi spolnih zločinov turški pridigar obsojen na 8658 let zapora

Oktar, bolj znan pod psevdonimom Harun Yahya, je postal zloglasen zaradi svojih oddaj na spletnem televizijskem kanalu A9, v katerih so ob zvokih popularne glasbe okoli njega plesale pomanjkljivo oblečene in močno naličene ženske, ki jih je imenoval mačke, medtem ko je pridigal o kreacionizmu in konservativnih islamskih načelih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Turški verski voditelji so ga redno obsojali, kritiki pa ga označujejo za vodjo seksualnega kulta.

Lani je bil 66-letnik obsojen na 1075 let zapora zaradi kaznivih dejanj, kot so spolni napad, spolna zloraba mladoletnika, goljufije ter poskus političnega in vojaškega vohunjenja. Oktar je sodniku decembra povedal, da ima skoraj 1000 deklet. " V mojem srcu je velika ljubezen do žensk," je dejal na zaslišanju oktobra 2020, poroča The Guardian. Višje sodišče je sodbo takrat razveljavilo in odredilo ponovitev sojenja.