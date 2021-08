Zaradi spomladanske pozebe francoskim vinarjem grozi rekordno slaba letina

Že zdaj je jasno, da bo proizvodnja manjša kot v letih 1991 in 2017, ko so francoski vinogradi nazadnje utrpeli škodo zaradi pozne pozebe. "Za zdaj kaže, da bo pridelek primerljiv s tistim iz leta 1977, ko so ga zmanjšali tako uničujoča pozeba kot spomladanski nalivi," so sporočili s francoskega ministrstva za kmetijstvo.

Minister za kmetijstvo Julien Denormandie je letošnjo spomladansko pozebo označil za "najverjetneje največjo kmetijsko katastrofo začetka 21. stoletja".

Pozeba, ki je bila v Franciji več noči zgodaj aprila, je povzročila ogromno škodo na vinogradih po vsej državi. Prizadete so bile tudi najbolj znane in prestižne vinske regije Bordeaux, Burgundija in Šampanja. Pridelek dodatno zmanjšujejo še močni poletni nalivi, ki so marsikje povzročili, da se je na trtah razrasla plesen.

Ves letošnji pridelek naj bi tako po pričakovanjih znašal od 32,6 do 35,6 milijona hektolitrov.