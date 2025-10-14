Predlagani 13-urni delovnik razburja Grke: stavka bo ohromila državo

Gre že za drugo stavko po vsej državi v dveh tednih, ki jo organizirata največja sindikata javnih uslužbencev in zaposlenih v privatnem sektorju. Sindikati namreč v zadnjih dneh stopnjujejo pritisk na vlado, da bi preprečili sprejetje sporne reforme.
Ta bi po trditvah sindikatov odpravila osemurni delovnik, uničila ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem ter "institucionalizirala hiperizkoriščanje". Današnja stavka sicer sovpada s parlamentarno razpravo o predlagani zakonodaji.
Zaposleni, ki danes stavkajo, naj bi opoldne odkorakali do parlamenta.
Stavka bo predvidoma močno vplivala na javni prevoz v Atenah, saj bodo podzemna železnica, tramvaji in primestni vlaki vozili le med 9. in 17. uro, poroča Greek Reporter. Težave v prometu so predvidene tudi drugod po državi, saj se je stavki pridružil tudi sindikat železniških delavcev. Ladje medtem danes ostajajo v pristaniščih.
Sporni osnutek zakona delodajalcem omogoča podaljšanje delovnega časa, večjo prožnost pri kratkoročnem zaposlovanju in spreminja pravila o dopustu v zasebnem sektorju. Vlada trdi, da bo zakon ustvaril učinkovitejši in prožnejši trg dela ter zaščitil delavce pred odpuščanji.
Kiriakos Micotakis, ki je na položaju predsednika vlade od leta 2019, je osnutek sprememb med drugim utemeljil z ugotovitvijo, da številni mladi že imajo dve službi in želijo zaslužiti več.
Z uzakonitvijo možnosti 13-urnega delovnika pri istem delodajalcu po njegovih besedah zagotavljajo svobodo izbire tako delodajalcu kot zaposlenemu. "Zakaj bi bilo to nesocialno?" se je vprašal nedavno.
Sindikati na drugi strani opozarjajo, da bi nova reforma delavce izpostavila zlorabam in vodila v izčrpanost delovne sile. Ob tem poudarjajo, da so plače Grkov še vedno pod povprečjem EU. Kupna moč Grkov je po podatkih Eurostata med najnižjimi v Evropski uniji.
"Namesto da bi povečala dohodke delavcev in okrepila javne storitve, vlada odloča v korist delodajalcev," so zapisali sindikati v skupni izjavi.
