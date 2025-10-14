Svetli način
Tujina

Predlagani 13-urni delovnik razburja Grke: stavka bo ohromila državo

Atene, 14. 10. 2025 09.41 | Posodobljeno pred 49 minutami

M.S.
17

V Grčiji se je začela 24-urna vsesplošna stavka, v kateri sodelujejo delavci tako v javnem kot zasebnem sektorju. Ti bodo ves dan protestirali proti vladnemu osnutku reforme, ki bi uzakonila možnost 13-urnega delovnika v zasebnem sektorju. Sindikati vladi očitajo, da želi uzakoniti 'hiperizkoriščanje'. Zaradi stavke je moten cestni, železniški in ladijski promet, delo so odložili tudi učitelji, zdravstveni delavci in zaposleni v državni upravi.

Gre že za drugo stavko po vsej državi v dveh tednih, ki jo organizirata največja sindikata javnih uslužbencev in zaposlenih v privatnem sektorju. Sindikati namreč v zadnjih dneh stopnjujejo pritisk na vlado, da bi preprečili sprejetje sporne reforme.

Ta bi po trditvah sindikatov odpravila osemurni delovnik, uničila ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem ter "institucionalizirala hiperizkoriščanje". Današnja stavka sicer sovpada s parlamentarno razpravo o predlagani zakonodaji. 

Zaposleni, ki danes stavkajo, naj bi opoldne odkorakali do parlamenta. 

Stavka bo predvidoma močno vplivala na javni prevoz v Atenah, saj bodo podzemna železnica, tramvaji in primestni vlaki vozili le med 9. in 17. uro, poroča Greek Reporter. Težave v prometu so predvidene tudi drugod po državi, saj se je stavki pridružil tudi sindikat železniških delavcev. Ladje medtem danes ostajajo v pristaniščih. 

Prva 24-urna stavka v Atenah se je odvila pred dvema tednoma.
Prva 24-urna stavka v Atenah se je odvila pred dvema tednoma. FOTO: AP

Sporni osnutek zakona delodajalcem omogoča podaljšanje delovnega časa, večjo prožnost pri kratkoročnem zaposlovanju in spreminja pravila o dopustu v zasebnem sektorju. Vlada trdi, da bo zakon ustvaril učinkovitejši in prožnejši trg dela ter zaščitil delavce pred odpuščanji. 

Kiriakos Micotakis, ki je na položaju predsednika vlade od leta 2019, je osnutek sprememb med drugim utemeljil z ugotovitvijo, da številni mladi že imajo dve službi in želijo zaslužiti več.

Z uzakonitvijo možnosti 13-urnega delovnika pri istem delodajalcu po njegovih besedah zagotavljajo svobodo izbire tako delodajalcu kot zaposlenemu. "Zakaj bi bilo to nesocialno?" se je vprašal nedavno.

Sindikati na drugi strani opozarjajo, da bi nova reforma delavce izpostavila zlorabam in vodila v izčrpanost delovne sile. Ob tem poudarjajo, da so plače Grkov še vedno pod povprečjem EU. Kupna moč Grkov je po podatkih Eurostata med najnižjimi v Evropski uniji. 

"Namesto da bi povečala dohodke delavcev in okrepila javne storitve, vlada odloča v korist delodajalcev," so zapisali sindikati v skupni izjavi. 

M E G A
14. 10. 2025 10.31
počakajte še kako leto bo pri nas 15 urni delovnik da lahko krijemo vso socialo ter orožje...viva la holob ter ostala naša politika ki razmečuje denar
ODGOVORI
0 0
Cervantes Saavedra
14. 10. 2025 10.29
-2
V Grčiji je zdaj vladajoča desničarska stranka spet javno pokazala, kaj si misli o svojih delavcih, čeravno imajo tradicionalni način življenja in žuljave roke. Dobro opozorilo, kaj se lahko zgodi pri nas po volitvah. - Grški delavci bodo tako izčrpani in dotrajani, da niti dolgotrajne oskrbe žal ne bodo dočakali.
ODGOVORI
0 2
Bolfenk2
14. 10. 2025 10.27
+2
Tudi v Sloveniji bomo več delali in plačevali višje davke. Nori Golob bo kupoval ameriške rakete za Ukraino.
ODGOVORI
2 0
Buci in Bobo
14. 10. 2025 10.27
+2
14 dni delaš po 12do13 ur, potem si 14 dni prost. To je to!
ODGOVORI
2 0
Gologuzanac
14. 10. 2025 10.22
+5
Grki gredo vsaj na ulice . V Sloveniji so pa revcki ..... Golob z Maljavcem sere po vseh in uziva drugi pa samo gledajo
ODGOVORI
6 1
Kriss-slo
14. 10. 2025 10.20
+1
Oni vedo da imajo ze tako efektivnost 3 ure na dan..zdej jih bodo imel vsaj 4..
ODGOVORI
1 0
Artechh
14. 10. 2025 10.20
+1
Mi pa o 4 dneh ali 6 urah sanjamo 😂. Realnost je pa tole
ODGOVORI
2 1
alicante1234
14. 10. 2025 10.20
+4
Delavec je najbolj produktiven prvih 2-4 ure neprestanega dela, potem začne padati zbranost in pojavi se utrujenost. Kdor sanja, da mu bo delavec delal bolje po 8 urah ali celo 12 urah se globoko moti.
ODGOVORI
4 0
CorbaMorba
14. 10. 2025 10.17
+4
Nazadnje ste se bunli, da je levica skrajna antifa. Sedaj bi pa pravice delavcev?
ODGOVORI
4 0
Primula1
14. 10. 2025 10.09
+4
Kakšen 13-urni delavnik?! Kvečjemu se, glede na avtomatizacijo in robotizacijo, začnem pogovarjati o 4-urnem delavniku in uvedbi univerzalnega temeljnega dohodka, ki se bo napajal iz obdavčitve dobičkov. Človeštvo, namesto da bi napredovalo, nazaduje s svetlobno hitrostjo.
ODGOVORI
4 0
enajstdvanajst1
14. 10. 2025 10.07
-1
čisto prav...... tudi pri nas bi to morali storiti...če delaš ne moreš zaspravljati pa ker sem jaz doma na socilani bi tako dobil lahko več ker mi je dosedanjih 600 ki dobim premalo
ODGOVORI
3 4
Dragica Cegler
14. 10. 2025 09.55
+6
Tem se he zmešalo.Iz ene skrajnosti v drugo.Prej so jim plačali,če so pravočasno prišli v službo,zdaj pa 13 urni delavnik.
ODGOVORI
6 0
Blue Dream
14. 10. 2025 09.49
+9
13 urni delavnik? a se jim je čisto zmešalo kapitalistekom?
ODGOVORI
9 0
Gligorov
14. 10. 2025 10.18
+1
Vpliv amerike.......tam je to nekaj povsem običajnega
ODGOVORI
1 0
