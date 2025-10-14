Predlagani 13-urni delovnik razburja Grke: stavka bo ohromila državo

Gre že za drugo stavko po vsej državi v dveh tednih, ki jo organizirata največja sindikata javnih uslužbencev in zaposlenih v privatnem sektorju. Sindikati namreč v zadnjih dneh stopnjujejo pritisk na vlado, da bi preprečili sprejetje sporne reforme.

Ta bi po trditvah sindikatov odpravila osemurni delovnik, uničila ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem ter "institucionalizirala hiperizkoriščanje". Današnja stavka sicer sovpada s parlamentarno razpravo o predlagani zakonodaji.

Zaposleni, ki danes stavkajo, naj bi opoldne odkorakali do parlamenta.

Stavka bo predvidoma močno vplivala na javni prevoz v Atenah, saj bodo podzemna železnica, tramvaji in primestni vlaki vozili le med 9. in 17. uro, poroča Greek Reporter. Težave v prometu so predvidene tudi drugod po državi, saj se je stavki pridružil tudi sindikat železniških delavcev. Ladje medtem danes ostajajo v pristaniščih.