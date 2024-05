Izraelski veleposlanik pred skupščino razrezal ustanovno listino ZN

Izrael je zaradi tega dejanja sicer nemudoma izrazil nasprotovanje. Odposlanec pri ZN Gilad Erdan je že pred glasovanjem obsodil resolucijo in njene podpornike, po priznanju pa se je njegova jeza še razširila.

Skupščina je s 143 glasovi za in devetimi proti – med njimi ZDA in Izrael – ter 25 vzdržanimi državami sprejela resolucijo. Ta sicer Palestincem ne zagotavlja polnopravnega članstva v ZN, temveč jih priznava kot upravičence za članstvo. S tem so Združeni narodi nakazali na vse večjo osamitev Izraela na svetovnem prizorišču, piše Guardian.

"Danes vam bom nastavil ogledalo," je dejal Erdan in v roke vzel majhen rezalnik papirja. Vanj pa položil nič drugega kot ustanovno listino Združenih narodov. "Listino ZN uničujem z lastnimi rokami. To je to, kar vi počnete, uničujete listino ZN. Sram naj vas bo."

Dodal je, da bo s sprejetjem Palestine v ZN "entiteta, ki jo delno že nadzorujejo teroristi, dobila pravice države, nadomestila pa jo bo sila posiljevalcev Hamasa, ki ubijajo otroke".

Palestina pa ne more postati članica ZN brez uspešnega glasovanja v Varnostnem svetu Združenih narodov, v katerem ima vseh pet stalnih članic pravico veta. ZDA, ki so glasovale proti resoluciji, so opozorile, da bodo ponovno uporabile pravico veta, če bo Varnostni svet glasoval o vprašanju palestinskega članstva. Predlog za sprejem Palestine bi nato zahteval dvotretjinsko večino v generalni skupščini, ki vključuje vse države članice.

ZDA so že 18. aprila izglasovale veto na poskus vključitve Palestine v ZN. Sicer so nakazali, da bi bili pripravljeni sprejeti Palestino kot državo, vendar so ob tem tudi dejali, da bodo najprej zahtevali soglasje Izraela, za katerega upajo, da bo v zameno za dogovor o normalizaciji odnosov s Savdsko Arabijo privolil, piše Telegraph.