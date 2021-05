Zaradi razmer v Belorusiji odpovedali let iz Pariza v Moskvo

"Air France potrjuje odpoved leta AF1154 na liniji Charles de Gaulle–Moskva zaradi operativnih razlogov, povezanih z izogibanjem zračnemu prostoru Belorusije, kar zahteva odobritev ruskih oblasti za vstop v njihov zračni prostor," je včeraj dejal tiskovni predstavnik družbe. "Posledično je bil odpovedan tudi povratni let AF1155. Obžalujemo neprijetnosti, ki so nastale pri tem. Osebje Air France je potnike pobralo na postajališčih Pariz– Charles de Gaulle in Moskva. Ponudili so jim kasnejši let ali povračilo stroškov," je dodal isti vir.

Letalo na letu 1154 bi moralo v sredo ob 10.20 vzleteti iz Pariza in pristati na moskovskem letališču Šeremetjevo ob 15. uri. Air France navaja, da so danes in v petek med Parizom in Moskvo predvideni novi leti.