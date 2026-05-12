Starmer ne želi odstopiti, odšli štirje ministri. Bo odstopov še več?

Starmer je kljub vse glasnejšim pozivom k odstopu v vrstah laburistov danes znova zatrdil, da ne bo odstopil. Na seji vlade je dejal še, da laburistična stranka ni sprožila postopka za razrešitev vodje.

Pritisk nanj se še stopnjuje z odstopom ministrov.

Kot prva članica vlade je odstopila ministrica Miatta Fahnbulleh na ministrstvu za stanovanjsko problematiko. "Pozivam vas, da storite, kar je prav za državo in stranko, ter določite časovni razpored za urejen prehod, da bo nova ekipa lahko izvedla spremembe, ki smo jih obljubili državi," je zapisala v odstopnem pismu, naslovljenem na Starmerja in objavljenem na družbenem omrežju X.

Fahnbulleh po poročanju francoske tiskovne agencije AFP velja za tesno zaveznico ministra za energetiko Eda Milibanda, ki naj bi prejšnji teden v zasebnem pogovoru predsedniku vlade svetoval, naj razmisli o odstopu.

Zatem je odstopila še ministrica za boj proti nasilju nad ženskami Jess Phillips. "Pod sedanjim vodstvom ne morem več opravljati svojih nalog ministrice," je zapisala v pismu Starmerju, ki ga je objavila televizija Sky News.

Kot tretja je odstopila ministrica za žrtve Alex Davies-Jones. V odstopnem pismu, ki ga je objavila na omrežju X, je premierja pozvala, naj "deluje v interesu države in pripravi časovnico svojega odhoda".

Po poročanju Guardiana je zadnji odstopil minister za zdravje Zubir Ahmed, ki je izjavil, da je Starmerjev položaj zdaj "popolnoma nevzdržen".

Več virov je za BBC povedalo, da je popoldne pričakovati še več odstopov ministrov.

Krepi se tudi pritisk laburističnih poslancev. Po najnovejših podatkih britanskega BBC je Starmerja k odstopu ali pripravi časovnice zanj pozvalo že 88 poslancev iz vrst laburistov od skupno 403, kolikor jih ima ta stranka.