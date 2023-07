Zaradi stavk v Italiji in Belgiji odpovedali več kot tisoč letov

Zaposleni na letališčih v Italiji so se za sindikalno akcijo odločili, ker delodajalci niso obnovili njihove kolektivne pogodbe. S stavko so začeli ob 10., trajala pa bo predvidoma do 18. ure. V tem času letalske družbe pričakujejo številne odpovedi letov in zamude, zato potnike pozivajo, naj pred odhodom na letališča nujno preverijo stanje letov.

Sočasno stavkajo tudi piloti in kabinsko osebje nizkocenovne letalske družbe Vueling. Piloti letalske družbe Malta Air, ki v Italiji izvajajo lete družbe Ryanair, so medtem stavko začeli ob 12., zaključili pa bodo ob 16. uri, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.