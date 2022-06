Nov udarec za potnike EasyJeta: kabinsko osebje julija napoveduje stavko

Tri 72-urne stavke v štirinajstdnevnih presledkih od 1. julija 2022, bi pomenile, da bi z delom prenehalo na stotine posadk EasyJeta v Barceloni, Malagi in Palmi. Tiskovni predstavnik EasyJeta je dejal, da je letalska družba izjemno razočarana nad napovedanim ukrepom, saj da so dosegli znaten napredek pri novi kolektivni pogodbi in zato želijo s kabinskim osebjem nadaljevati konstruktiven dialog, poroča Guardian. "Če bi se stavka vseeno zgodila, bi lahko prišlo do odpovedi oziroma zamud letov v Malago, Palmo in Barcelono in iz nje , vendar v tej fazi EasyJet načrtuje izvedbo vseh letov. Stranke želimo pomiriti, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bi zmanjšali morebitne motnje," so še dodali.