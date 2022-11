Zaradi stavke v Avstriji ustavljeni vsi vlaki, mednarodni le do meje

Zaradi popolnoma ustavljenega železniškega prometa Avstrijci danes pričakujejo prometni kaos. Dunajska železniška postaja Wiener Hauptbahnhof, ki je obenem tudi največja in najbolj obiskana v državi, je v letu 2021 beležila približno 121.400 dnevnih potnikov. Na desetih največjih železniških postajah po državi skupno število dnevnih potnikov presega pol milijona, navaja Statista . Ker so od povezav odvisni tudi šolarji, so z dunajske mestne uprave sporočili, da bodo avtomatsko opravičili odsotnost tistih, ki jim stavka onemogoča prihod za šolske klopi.

"Po več kot dvanajsturnih pogovorih nam ni uspelo doseči dogovora," so zapisali pri avstrijskih železnicah. Železniški promet je tako ustavljen po celi državi, tudi vlaki iz smeri Slovenije vozijo le do meje z našo severno sosedo, sporočajo s Slovenskih železnic. "Isto velja v obratni smeri," je slovenski prevoznik zapisal na svoji spletni strani. Že od nedelje zvečer je moten tudi mednarodni železniški promet, ki je danes prav tako zaustavljen. Povezave mednarodnih vlakov Nightjet in EuroNight bodo neredne do torka zjutraj, piše avstrijski Welt.

Železniške postaje so popolnoma prazne, na zaslonih, kjer so drugače izpisani vozni redi, pa avstrijske železnice obiskovalce obveščajo, da bo promet zaustavljen vse do polnoči.