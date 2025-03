Zaradi obsežne stavke v Nemčiji odpovedani tudi leti na in z Brnika

Za danes so zaradi stavke, ki jo je organiziral sindikat Verdi, odpovedani vsi štirje načrtovani odhodi z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana proti Münchnu in Frankfurtu ter prav toliko prihodov z omenjenih letališč na Brnik, je razvidno iz voznega reda brniškega letališča.

Zaposleni v javnem sektorju in letališko osebje stavkajo na 11 letališčih – poleg vozlišč Frankfurta in Münchna še na letališčih Hamburg, Stuttgart, Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hanover, Bremen in Leipzig-Halle.

Verdi zahteva osemodstotno zvišanje plač, kar bi zaposlenim na mesec prineslo po najmanj 350 dodatnih evrov, ter višje nagrade in tri dodatne dni dopusta. Iz sindikata so sporočili še, da so v opozorilno stavko prisiljeni, ker delodajalci na kolektivnih pogajanjih za javni sektor še niso podali ponudbe in niso pokazali pripravljenosti na izpolnitev sindikalnih zahtev.

Nemčijo so v zadnjih tednih prizadele številne stavke, saj sindikat pred tretjim krogom pogajanj o kolektivni pogodbi za 2,5 milijona zaposlenih v javnem sektorju na več področjih stopnjuje pritisk na lokalne oblasti. Med drugim gre za zaposlene v izobraževanju, javni administraciji in prometu, v pogajanja pa so vključeni tudi policisti in gasilci.

Zaradi spora glede plačnega dogovora so zaposleni na nekaterih nemških letališčih stavkali že pretekli mesec, kar je povzročilo odpovedi letov v Kölnu, Düsseldorfu, Hamburgu in Münchnu. Po podatkih ADV je bilo zaenkrat zaradi stavkovnih aktivnosti prizadetih okoli 800.000 potnikov.