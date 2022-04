Zaradi številnih okužb osebja s koronavirusom easyJet odpovedal na stotine letov

Danes je bilo odpovedanih več kot 60 letov, večino pa so odpovedali šele v soboto. "Zaradi trenutnega porasta okužb s koronavirusom po Evropi se tudi easyJet, tako kot vsa podjetja, sooča z večjim številom okužb med zaposlenimi kot običajno. Ta konec tedna smo sprejeli ukrepe, da bi pomanjkanje kadra ublažili z dodatno posadko, ki je v pripravljenosti, vendar smo se ob trenutni stopnji bolezni odločili tudi za nekaj odpovedi vnaprej," je povedal tiskovni predstavnik družbe. Kot je dodal, so odpovedali lete, kjer imajo več frekvenc, tako da imajo potniki več možnosti za ponovno rezervacijo potovanja, pogosto na isti dan. "Na žalost je bilo treba narediti nekaj dodatnih odpovedi za nedeljo in ponedeljek. Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti, ki jih to lahko povzroči strankam na odpovedanih letih."

Nekateri potniki easyJeta so povedali, da so v tujini obtičali brez pojasnil ali drugih možnosti, ki jih je letalska družba ponudila. 50-letni Simon Rudkins je povedal, da bi se z družino moral vrnil v Združeno kraljestvo s smučanja v Alpah, a ga je letalska družba kontaktirala in mu manj kot 10 ur pred napovedanim letom sporočila, da je bil njihov let odpovedan.

Samostojni krajinski vrtnar pa je dejal, da je moral preklicati svoje termine pri strankah, ki so ga pričakovale v ponedeljek. "Poklicali smo easyJet in prosili za alternative. V bistvu so nam rekli 'ne, nič ni, sploh ni letov. Najboljše, kar lahko naredite, je, da letite jutri'. EasyJetu se verjetno ne bom več približal."