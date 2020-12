Zaradi stika afriške in evrazijske tektonske plošče potresi na Balkanu pričakovani

"Robovi potekajo preko Apeninov, Alp in nazaj prek Dinarskega gorovja. Zato so tukaj najmočnejši potresi. Zaradi teh napetosti je zemljina skorja razpokana od prelomov, močno prelomljena je tudi Slovenija, " pravi seizmolog Andrej Gosar .

Kar težko je verjeti, da so popolnoma uničene stavbe in izgubljena življenja posledica tektonskega premika, ki ga strokovnjaki merijo v centimetrih. " Pri potresu, ki se je denimo zgodil v Bovcu leta 1998, se je en del zemeljske skorje premaknil za okoli 20 centimetrov ," pravi Jure Bajc z ljubljanske pedagoške fakultete.

Potresov seizmologi sicer ne morejo napovedovati, lahko pa na podlagi preteklih potresov določijo bolj oziroma manj rizična območja.

"V Sloveniji so to predvsem tri območja, in sicer Posočje, osrednjeslovensko območje in pa območje Brežic. Na območju Ljubljane lahko pričakujemo potres take magnitude," opozarja Gosar. Na to moramo biti dobro pripravljeni, opozarjajo strokovnjaki.