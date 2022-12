Zaradi streptokoka A umrlo devet otrok. Bodo antibiotike predpisovali preventivno?

Zamisel je v ponedeljek v lordski zbornici prvič predstavil minister za zdravje Nick Markham . "Zdravnikom smo dali navodila, da morajo, kjer je to potrebno, proaktivno predpisovati penicilin kot najboljšo obrambno linijo v zvezi s tem. Predpisujejo naj ga tudi v osnovnih šolah, za katere vemo, da so vir okužb. Sodelujejo pa naj z lokalnimi skupinami za varovanje zdravja in včasih dejansko preučijo uporabo antibiotikov kot preventivno."

Inews je poročal, da naj bi penicilin ali alternativni antibiotik prejeli vsi otroci v starostni skupini, ki jih je prizadel primer streptokoka A, tudi če nimajo simptomov. Splošni zdravniki se na splošno izogibajo množičnemu predpisovanju antibiotikov, saj lahko to povzroči odpornost prebivalstva na resne okužbe. Toda Inews navaja zdravstvene uradnike, ki so potrdili načrt in rekli, da je izolacija pri otrocih med pandemijo morda prispevala k zmanjšani odpornosti.

Agencija za zdravstveno varnost Združenega kraljestva je sporočila, da je ukrep predpisovanja antibiotikov otrokom v šoli ali vrtcu, ki so bili izpostavljeni neinvazivnemu streptokoku A, "redek". Agencija je dodala, da ekipa za nadzor izbruhov (OCT) tako potezo obravnava le v "izjemnih okoliščinah", na podlagi "primera do primera". "Ni dobrih dokazov o učinkovitosti (antibiotikov) pri rutinskem obvladovanju izbruha v tem okolju, ki vključuje otroke, ki so bili v stiku z neinvazivnim streptokokom A. OCT jo lahko upošteva v izjemnih okoliščinah, na primer, ko obstajajo poročila o hudih izidih ali hospitalizacijah. V šolah in vrtcih se antibiotična kemoprofilaksa rutinsko ne priporoča za stike z neinvazivnim streptokokom skupine A."

Uradni tiskovni predstavnik premierja Rishija Sunaka je o nedavnem porastu primerov dejal: "Letos opažamo večje število primerov streptokoka skupine A kot običajno. Bakterija, ki jo poznamo, povzroča blago okužbo, ki jo je enostavno zdraviti z antibiotiki in v redkih primerih lahko pride v krvni obtok in povzroči resno bolezen. To je še vedno neobičajno, vendar je pomembno, da so starši pozorni na simptome."

Okužbe s streptokokom A so običajno blage in jih je mogoče zlahka zdraviti z antibiotiki. Bolezni, ki jih povzročajo streptokoke bakterije skupine A, vključujejo kožne okužbe impetigo, škrlatinko in streptokokno vnetje žrela.