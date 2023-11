Zaradi strupenega sirupa umrlo več kot 200 otrok, direktor podjetja v zapor

Podjetje Afi Farma je obtoženo, da je proizvajalo sirupe proti kašlju, ki so vsebovali presežno količino strupenih snovi. Odvetniki podjetja so zanikali očitano malomarnost in povedali, da razmišljajo o pritožbi na sodbo.

Tožilstvo je za izvršnega direktorja podjetja Ariefa Prasetya Harahapo zahtevalo devet let zapora, za druge obtožene pa sedem let. Na koncu je sodišče vseh štirim dosodilo dve leti zapora in denarno kazen v višini 1 milijarde indonezijskih rupij (63.056 dolarjev). Sodnik jih je spoznal za krive namerne proizvodnje farmacevtskih izdelkov, ki niso izpolnjevali varnostnih standardov.

Po besedah državnega tožilca je Afi Farma med oktobrom 2021 in februarjem 2022 prejel dve pošiljki propilenglikola, ki se uporablja za izdelavo sirupa proti kašlju. Seriji pa sta v resnici vsebovali od 96 do 99 odstotkov etilenglikola. Medtem ko propilenglikol ni toksičen in se pogosto uporablja v zdravilih, kozmetiki in hrani, je etilenglikol strupen in se uporablja denimo v barvah.