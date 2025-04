Zaradi strupenih alg morski lev napadel deskarja: 'Kot bi ga obsedli demoni'

Živali niso naravno agresivne, ampak reagirajo na bolezen

Takšno cvetenje alg se je pojavilo že četrto leta zapored po vsej Kaliforniji, kar vzbuja strah, da bi lahko preraslo v vsakoletni dogodek. Razcvet alg se je letos začel prej kot običajno in se je razširil po ikonični obali južne Kalifornije. John Warner, izvršni direktor Centra za oskrbo morskih sesalcev v Los Angelesu - ki zdravi morske živali, obolele zaradi cvetenja, je za BBC povedal, da te živali niso "naravno agresivne ali dejansko napadajo ljudi", vendar toksini vplivajo na njihovo vedenje. "Te živali reagirajo na to, da so bolne," je pojasnil. "So dezorientirani in najverjetneje jih ima večina epileptične napade, zato njihova čutila niso popolnoma funkcionalna, kot bi bila običajno, in delujejo iz strahu." Domoična kislina se kopiči tudi v manjših ribah, kot so sardele, ki jih morski plenilci, kot so delfini, tjulnji in morski levi, pojedo v velikih količinah, zaradi česar zbolijo. Izpostavljenost kislini povzroči resne nevrološke težave pri morskih levih, vključno z epileptičnimi napadi in dezorientacijo.