Zaradi suma goljufanja pri subvencijah naj bi aretirali solastnika Celjskih mesnin

EPPO je v četrtek sporočil, da je uvedel preiskavo proti devetim hrvaškim državljanom in enemu podjetju. Po neuradnih informacijah, ki jih navaja hrvaški časnik Jutarnji list, gre za podjetje Vajda iz največje hrvaške živilske družbe, skupine Pivac, pod okrilje katere naj bi prešle tudi Celjske mesnine.

Časnik poroča, da so med pridržanimi poleg solastnika skupine Pivac Miljenka Pivca še nekdanji in sedanji šefi upravnega in nadzornega odbora podjetja Vajda Igor Miljak, Vilim Simon in Alen Kajmović.

Miljenko Pivac je bil do nedavnega član uprave Mesne industrije Braća Pivac, ki je del skupine Pivac. Avgusta letos se je umaknil s tega položaja in prevzel funkcijo svetovalca.

5,4 milijona evrov podpore iz evropskih sredstev

EPPO je medtem navedel, da sta nekdanji in sedanji predsednik uprave preiskovanega podjetja od marca 2018 do junija 2023 v sodelovanju s predsednikom in članom nadzornega odbora vložila več prošenj za financiranje v skupni vrednosti več kot devet milijonov evrov, vse v okviru hrvaškega programa razvoja podeželja za obdobje 2014 do 2020, zlasti za spodbujanje dobrobiti živali v prašičereji.