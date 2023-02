Zaradi suma goljufije italijanski evroposlanki zasegli 170.000 evrov

Izvršitev odredbe o zasegu proti poslanki Evropskega parlamenta Stefanii Zambelli iz populistične desničarske stranke La Lega in njenim štirim italijanskim pomočnikom je bila zaključena prejšnji četrtek, je po poročanju Euronewsa v izjavi navedlo Evropsko javno tožilstvo (EPPO).

Štirje asistenti italijanske evropske poslanke je EPPO obtožilo, da niso opravljali dela, povezanega s funkcijo, za katerega so bili najeti, svoje dejavnosti pa naj bi Evropskemu parlamentu lažno dokumentirali. Prav tako so navajali napačne podatke o svoji izobrazbi in strokovnem znanju.

Evropska poslanka je obtožena, da se je okoristila z zneski, ki jih je Evropski parlament izplačeval za delo njenih asistentov. Skupna ocenjena škoda pa znaša okoli 172.000 evrov, je sporočil EPPO. Zambellijeva, ki je bila v parlament izvoljena leta 2019, naj bi bila tesno povezana z vsaj enim od asistentov. Tudi on naj bi imel koristi od prejetih zneskov.