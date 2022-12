Zaradi suma korupcije aretirali ministra BiH Miloša Lučića

V Sarajevu so zaradi suma korupcije in zlorabe položaja aretirali ministra BiH za človekove pravice in begunce Miloša Lučića. Po poročanju lokalnih medijev so ga na zahtevo tožilstva prijeli zaradi suma, da je v pol leta za osebne namene porabil okoli 8000 evrov s službene kreditne kartice.

Iz državne policijske agencije Sipa in tožilstva BiH so sporočili, da imajo dokaze, da je minister Miloš Lučić zlorabil sredstva ministrstva. Lučić naj bi avtomobile servisiral pri nepooblaščenih osebah ter storil več zlorab pri zaposlovanju. Očitajo pa mu tudi druge "sumljive okoliščine". Bosanski medij Klix.ba je tako že začetek junija poročal o sumljivih dejavnosti ministra. 30. maja naj bi Lučić s službenim vozilom odšel na izlet v rafting kamp. Minister je sicer zanikal, da je bil ta obisk osebne narave. Dejal je, da se je odzval na vabilo domačinov, ki so ga že večkrat prosili, naj jim v njihovem kraju pomaga razrešiti stanovanjsko problematiko. V omenjenem rafting kampu pa naj bi se ustavil le na kosilu. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Prav tako je bila sporna zaposlitev Slađane Nešić, ki se je zaposlila na Lučićevem ministrstvu za človekove pravice in begunce. Nešićeva je sicer sorodnica Lučićevega strankarskega kolega iz DNS Nenada Nešića. Lučić je pozornost lokalne javnosti vzbudil tudi z dragimi poslovnimi obiski, za katere je trošil denar iz reprezentančnih sredstev. Tako je eden izmed njegovih službenih obiskov Beograda državo stal kar dobrih 1500 evrov, poroča Klix.ba. Ministru za človekove pravice in begunce so sicer očitali tudi zaposlitev bivše miss BiH Marine Ševkušić, ki po drugih dosežkih ni bila znana. Lučića so za ministra imenovali na predlog stranke Demokratska narodna zveza (DNS), koalicijske partnerke Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD), predsednika Republike Srbske Milorada Dodika.