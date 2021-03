Zaradi suma na mehanske težave pilot ugasnil motor, letalo varno pristalo

Na letu 2555 iz Miamija v New Jersey je bilo 95 potnikov in šest članov posadke. Kot je v pojasnilu zapisal ameriški letalski prevoznik, je posadka Boeinga 737 MAX na poti proti mednarodnemu letališču Newark razglasila izredne razmere. Pilot je namreč ugasnil enega od motorjev zaradi možnih mehanskih težav. Letalo je nato brez težav pristalo.

O podobnih težavah je decembra lani poročalo tudi letalo Air Canade. Kmalu po vzletu so piloti Boeinga 737 max opazili signal, ki jih je opozarjal na okvaro motorja, zato so se odločili, da bodo domnevno poškodovani motor ugasnili in se vrnili na letališče. Kasneje so odkrili, da je šlo za nizek hidravlični tlak v levem motorju. Letalo ni bilo v resnični nevarnosti, saj je lahko pristalo z enim motorjem.

Boeing in letalsko osebje izvajajo poostrene nadzore na letalih, saj se je 737 max vrnil z 20-mesečne varnostne prizemljitve, toda opozarjajo, da so takšne napake pogoste in običajno ostanejo neopažene.

Letala Boeing 737 max so prizemljili zaradi dveh tragičnih nesreč. Ena se je zgodila leta 2018, ko je takoj po vzletu iz Džakarte v strmoglavljenju umrlo najmanj 189 ljudi, marca leta 2019 pa je letalo istega tipa strmoglavilo na poti iz Adis Abebe v Nairobi. V slednji je umrlo 157 ljudi iz 35 različnih držav.

Omenjeni boeingi so novembra lani od ameriške uprave za zračni promet dobili zeleno luč, saj so strokovnjaki nadgradili programsko opremo in predpisali dodatno izobraževanje za pilote. Preiskave so namreč odkrile, da je nesreči povzročila napaka v računalniškem programu, ki nadzoruje vpadni kot letala in preprečuje, da bi pilot letalo prevlekel.