Tujina

Zaradi suma prejemanja podkupnine pridržali glavnega državnega inšpektorja

Zagreb, 28. 11. 2025 11.02 | Posodobljeno pred 30 minutami

STA , M.V.
Zaradi suma prejemanja podkupnine so na Hrvaškem pridržali glavnega državnega inšpektorja in vidnega člana vladajoče HDZ Andrijo Mikulića. Aretacija je po poročanju hrvaških medijev povezana z nezakonitim skladiščenjem nevarnih odpadkov. Vlada je Mikulića že razrešila, kriminalisti pa danes nadaljujejo preiskave.

HDZ
FOTO: Nova TV

Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je v četrtek izvedel obsežno akcijo na več lokacijah v Zagrebu. Poleg Andrije Mikulića so pridržali več drugih osumljencev.

Kriminalisti so v četrtek preiskali Mikulićev dom, danes pa nadaljujejo preiskave v njegovi pisarni in prostorih drugih osumljencev.

Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo hrvaški mediji, so zaradi suma dajanja in prejemanja podkupnine osumljene še tri osebe – dva podjetnika in nekdanji uradnik na ministrstvu za gospodarstvo. Po pisanju hrvaškega Jutarnjega lista naj bi šlo za skupno 120.000 evrov podkupnin.

Preiskava naj bi bila povezana z afero, v kateri sta bila zaradi neustreznega odlaganja več tisoč ton medicinskih odpadkov v začetku leta aretirana zakonca Josip in Monika Šincek.

Hrvaški organi pregona so tedaj razbili kriminalno mrežo, ki je nezakonito uvažala odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije ter jih odložila na najmanj treh lokacijah na Hrvaškem. Kriminalna združba je odpadke lažno označevala kot plastične odpadke, ki jih je mogoče reciklirati, v resnici pa je šlo za nevarne medicinske odpadke. Na nezakonit način naj bi tako odložili več deset tisoč ton odpadkov.

Vlada je Mikulića razrešila v četrtek na zaprtem delu seje. V preteklosti je bil med drugim predsednik zagrebškega HDZ in član predsedstva te stranke, funkcijo glavnega državnega inšpektorja pa je opravljal od leta 2019.

Luigi Taveri II.
28. 11. 2025 11.38
Zakaj lahko komentiramo hrvaško korupcijo več 100 milijonske ukrajinske pa ne?
ODGOVORI
0 0
Houdre
28. 11. 2025 11.37
Kdaj bomo pri nas vse te pridržali….aja ne bomo dokler so sodniki lewuhi
ODGOVORI
0 0
PARTIZAN PEPE
28. 11. 2025 11.33
A mislite da je pri nas kaj drugače?....
ODGOVORI
0 0
bronco60
28. 11. 2025 11.15
+5
Kaj res ne znajo živeti brez nakradenega denarja??? Bogi revčki.
ODGOVORI
5 0
