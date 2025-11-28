Zaradi suma prejemanja podkupnine pridržali glavnega državnega inšpektorja

Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je v četrtek izvedel obsežno akcijo na več lokacijah v Zagrebu. Poleg Andrije Mikulića so pridržali več drugih osumljencev.

Kriminalisti so v četrtek preiskali Mikulićev dom, danes pa nadaljujejo preiskave v njegovi pisarni in prostorih drugih osumljencev.

Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo hrvaški mediji, so zaradi suma dajanja in prejemanja podkupnine osumljene še tri osebe – dva podjetnika in nekdanji uradnik na ministrstvu za gospodarstvo. Po pisanju hrvaškega Jutarnjega lista naj bi šlo za skupno 120.000 evrov podkupnin.

Preiskava naj bi bila povezana z afero, v kateri sta bila zaradi neustreznega odlaganja več tisoč ton medicinskih odpadkov v začetku leta aretirana zakonca Josip in Monika Šincek.

Hrvaški organi pregona so tedaj razbili kriminalno mrežo, ki je nezakonito uvažala odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije ter jih odložila na najmanj treh lokacijah na Hrvaškem. Kriminalna združba je odpadke lažno označevala kot plastične odpadke, ki jih je mogoče reciklirati, v resnici pa je šlo za nevarne medicinske odpadke. Na nezakonit način naj bi tako odložili več deset tisoč ton odpadkov.

Vlada je Mikulića razrešila v četrtek na zaprtem delu seje. V preteklosti je bil med drugim predsednik zagrebškega HDZ in član predsedstva te stranke, funkcijo glavnega državnega inšpektorja pa je opravljal od leta 2019.