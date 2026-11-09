Zaradi suma tihotapljenja ljudi naj bi pridržali brata Viktorja Orbána

Nacionalni urad za izterjavo in zaščito premoženja (NVVH) – protikorupcijski organ s širokimi pooblastili, ustanovljen v okviru Magyarjevih prizadevanj za zagotavljanje odgovornosti – je sporočil, da je bilo v Budimpešti in županiji Pest v okviru primera tihotapljenja ljudi pridržanih več oseb.

Zaradi obtožb o tihotapljenju ljudi so na Madžarskem pridržali brata Viktorja Orbána , Árona Orbána , je na svojem družbenem omrežju sporočil madžarski premier Péter Magyar . Ob tem je dodal, da oblasti nadaljujejo s preiskavo, poroča Euronews .

Njegov predhodnik je pridržanje označil za "umazano igro" in vlado obtožil, da poskuša odstraniti svoje politične nasprotnike. "Jaz sem tarča; moj brat je zgolj orodje," je Viktor Orbán zapisal na družbenem omrežju.

V tej operaciji na več lokacijah v Budimpešti in županiji Pest potekajo aretacije in hišne preiskave. Preiskovalci v okviru skupne operacije Nacionalnega preiskovalnega urada (NNI) in urada NVVH sočasno izvajajo preiskovalna dejanja v dveh kazenskih postopkih. Navedli so, da bodo podrobnosti o kaznivih dejanjih in preiskovalnih dejanjih predvidoma kmalu objavljene.

Osrednje glavno tožilstvo za preiskave (KNYF) je 24. aprila sporočilo, da je osrednje okrožno sodišče v Budimu odredilo enomesečni pripor za dva osumljenca v zadevi, povezani z najemom delovne sile. Tožilstvo je zaradi kaznivega dejanja trgovanja z vplivom in drugih kaznivih dejanj zaslišalo štiri osebe, na koncu pa je za dva odredilo pripor.

28. septembra je NVVH sporočil, da je v svojo pristojnost prevzel štiri primere, med njimi naj bi bil po poročanju lokalnih medijev tudi primer, povezan z bratom nekdanjega premierja.

V enem od primerov naj bi skupina, ki naj bi bila tesno povezana z vodilnimi političnimi osebnostmi, v zameno za plačilo zagotavljala, da bodo posamezniki, ki so prek nje uredili izdajo dovoljenj za prebivanje zaradi zaposlitve, v vsakem primeru prejeli potrebne vizume.

Podjetje Árona Orbána pa naj bi po nekaterih podatkih vietnamskim državljanom olajšalo pridobitev madžarskih in s tem schengenskih vizumov, tako da jih je vpisalo na dvodnevni tečaj na Univerzi v Peču. Orbán naj bi za pomoč pri pospešitvi vizumskih postopkov za zadevne osebe zaprosil pooblaščenca predsednika vlade.

Odkar je Orbán izgubil oblast, se je odvilo že več preiskav. Trije nekdanji ministri so v priporu, med njimi tudi nekdanji guverner centralne banke György Matolcsy, ki ga je Orbán nekoč označil za svojo "desno roko".