Zaradi suma tihotapljenja ljudi pridržali hrvaškega diplomata

Hrvaška policija je prijavo o sumu tihotapljenja ljudi v enem od zagrebških naselij prejela 27. decembra. Ko so prišli do hiše, v kateri naj bi bili nezakoniti migranti, so po navedbah portala N1 odkrili enega od osumljenih Indijcev ter vzpostavili nadzor nad hišo.

Naslednji dan so opazili, da skozi okna beži okoli deset tujcev, za katere so kasneje ugotovili, da so državljani Bangladeša in Pakistana.

Policija je zaradi suma tihotapljenja ljudi poleg Hrvata pridržala tudi enega od osumljenih Indijcev. Drugi Indijec je na begu. Pridržani Indijec je po navedbah hrvaških medijev vso krivdo za tihotapljenje pripisal pobeglemu sodržavljanu. Pri tem naj bi zatrjeval, da je sam organiziral le taksi prevoz do mesta ob meji s Slovenijo.

Z zagrebške policijske uprave so v torek po poročanju hrvaškega portala Index sporočili, da je hrvaški državljan drugoosumljenemu oddal v najem hišo. Ta jo je opremil z žimnicami in prinašal hrano ljudem, ki so bivali v njej. "Govorimo o dogovoru med tremi moškimi iz koristoljubja. Omogočili so vstop, gibanje in bivanje tujih državljanov na območju Hrvaške," je pojasnila tiskovna predstavnica zagrebške policijske uprave.

Primer so komentirali tudi na hrvaškem zunanjem ministrstvu. Sporočili so, da so prejeli informacije o prijavi zoper uslužbenca ministrstva in da bodo po vložitvi obtožnici sprejeli ustrezne ukrepe.