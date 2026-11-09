Zaradi suma umora pacienta priprli štiri zdravstvene tehnike

Preiskovalni sodnik v Zagrebu je v nedeljo odredil enomesečni pripor za zdravstvene tehnike, stare 22, 28, 32 in 52 let. Osumljeni so umora 32-letnega pacienta v zdravstveni ustanovi na zahodu Zagreba, je sporočila zagrebška policijska uprava. Po navedbah policije je pacient 21. oktobra okoli 20. ure ležal na postelji, delno privezan s pasovi. Ko se je poskušal osvoboditi in vstati, naj bi ga tehniki s silo zadrževali in pri tem ravnali v nasprotju s pravili stroke. Tožilstvo jim očita, da so mu povzročili več poškodb, zaradi katerih naj bi umrl. Preiskovalni sodnik je na predlog tožilstva pripor odredil zaradi nevarnosti vplivanja na priče in dokaze, nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja ter posebno hudih okoliščin očitanega dejanja.

Hrvaška policija FOTO: Shutterstock

Kdo je pokojnik?

Po poročanju Jutarnjega lista je bil pokojni nekdanji atlet in dolgoletni trener Kristian Josip Periš, ki se je zdravil na oddelku za zdravljenje zasvojenosti klinike Sveti Ivan. Hrvaška javna radiotelevizija HRT je ob sklicevanju na neuradne informacije poročala, da so tehniki posredovali, potem ko je Periš začel kričati. Bolnišnično osebje, ki je spregovorilo za Jutarnji list, trdi, da je bil Periš izjemno agresiven in da so ga tehniki poskušali obvladati. Zavračajo navedbe, da so ga pretepli. Natančen vzrok smrti za zdaj ni znan. Direktorica klinike Majda Grah je v nedeljo sporočila, da proti trem zaposlenim poteka postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Pojasnila je, da je klinika po dogodku zahtevala pojasnila in poročila za notranji nadzor ter obvestila policijo, ministrstvo za zdravje in druge pristojne organe. Dodala je, da klinika sodeluje s preiskovalci.

Protest zaposlenih: Niso morilci

Pred kliniko se je davi zbralo okoli sto zaposlenih, ki so na protestu izrazili nezadovoljstvo z ravnanjem s priprtimi kolegi. Za medije so povedali, da trije od štirih tehnikov na kliniki delajo že vrsto let in da doslej ni bilo pritožb glede njihovega dela. Opozorili so tudi na nevarnosti, ki so jim tehniki na psihiatričnih oddelkih izpostavljeni zlasti pri posredovanju ob agresivnem vedenju pacientov. Hkrati so izrekli sožalje družini in prijateljem pokojnega pacienta ter poudarili, da njihovi kolegi ne bi smeli biti javno obsojeni, preden se preiskava zaključi. "Zgodila se je velika tragedija – tega nihče ne zanika. Vendar je nadvse obžalovanja vredno, da se je morala zgoditi takšna tragedija, da je javnost dobila vsaj bežen vpogled v to, kakšno je delo v psihiatričnem okolju in s kakšnimi tveganji se vsakodnevno soočamo," je po poročanju Net.hr dejal Arijan Jarić, eden od organizatorjev protesta. Kot še pravijo, zaupajo policiji in pravosodnemu sistemu ter pričakujejo, da bodo institucije opravile svoje delo; nasprotujejo pa javnemu obsojanju osumljenih, še preden se pravni postopki zaključijo. "Zavzemamo se za pravico in prav zato zavračamo, da bi to tragedijo izrabljali za linč in mobing naših kolegov ter jih obravnavali kot morilce, ker so opravljali svoje delo. Ne smemo dopustiti, da bi iz njih naredili grešne kozle za globoko gnil, nehvaležen in nevaren sistem, kakršen je hrvaški zdravstveni sistem," je dejal eden od udeležencev protesta.

Predstavili štiri zahteve