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Zaradi suma umora pacienta priprli štiri zdravstvene tehnike

Zagreb, 09. 11. 2026 11.57 pred 29 minutami 3 min branja 3

Avtor:
U. Z. K. STA
Zdravstveni delavci

V Zagrebu so zaradi suma umora 32-letnega pacienta priprli štiri zdravstvene tehnike. Po poročanju hrvaških medijev je bil pokojni nekdanji atlet in dolgoletni trener Kristian Josip Periš, ki je 21. oktobra umrl na zagrebški psihiatrični kliniki Sveti Ivan. Pred kliniko se je davi v podporo priprtim kolegom zbralo okoli sto zaposlenih.

Preiskovalni sodnik v Zagrebu je v nedeljo odredil enomesečni pripor za zdravstvene tehnike, stare 22, 28, 32 in 52 let. Osumljeni so umora 32-letnega pacienta v zdravstveni ustanovi na zahodu Zagreba, je sporočila zagrebška policijska uprava.

Po navedbah policije je pacient 21. oktobra okoli 20. ure ležal na postelji, delno privezan s pasovi. Ko se je poskušal osvoboditi in vstati, naj bi ga tehniki s silo zadrževali in pri tem ravnali v nasprotju s pravili stroke. Tožilstvo jim očita, da so mu povzročili več poškodb, zaradi katerih naj bi umrl.

Preiskovalni sodnik je na predlog tožilstva pripor odredil zaradi nevarnosti vplivanja na priče in dokaze, nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja ter posebno hudih okoliščin očitanega dejanja.

Hrvaška policija
Hrvaška policija
FOTO: Shutterstock

Kdo je pokojnik?

Po poročanju Jutarnjega lista je bil pokojni nekdanji atlet in dolgoletni trener Kristian Josip Periš, ki se je zdravil na oddelku za zdravljenje zasvojenosti klinike Sveti Ivan. Hrvaška javna radiotelevizija HRT je ob sklicevanju na neuradne informacije poročala, da so tehniki posredovali, potem ko je Periš začel kričati.

Bolnišnično osebje, ki je spregovorilo za Jutarnji list, trdi, da je bil Periš izjemno agresiven in da so ga tehniki poskušali obvladati. Zavračajo navedbe, da so ga pretepli. Natančen vzrok smrti za zdaj ni znan.

Direktorica klinike Majda Grah je v nedeljo sporočila, da proti trem zaposlenim poteka postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Pojasnila je, da je klinika po dogodku zahtevala pojasnila in poročila za notranji nadzor ter obvestila policijo, ministrstvo za zdravje in druge pristojne organe. Dodala je, da klinika sodeluje s preiskovalci.

Protest zaposlenih: Niso morilci

Pred kliniko se je davi zbralo okoli sto zaposlenih, ki so na protestu izrazili nezadovoljstvo z ravnanjem s priprtimi kolegi. Za medije so povedali, da trije od štirih tehnikov na kliniki delajo že vrsto let in da doslej ni bilo pritožb glede njihovega dela. Opozorili so tudi na nevarnosti, ki so jim tehniki na psihiatričnih oddelkih izpostavljeni zlasti pri posredovanju ob agresivnem vedenju pacientov.

Hkrati so izrekli sožalje družini in prijateljem pokojnega pacienta ter poudarili, da njihovi kolegi ne bi smeli biti javno obsojeni, preden se preiskava zaključi. "Zgodila se je velika tragedija – tega nihče ne zanika. Vendar je nadvse obžalovanja vredno, da se je morala zgoditi takšna tragedija, da je javnost dobila vsaj bežen vpogled v to, kakšno je delo v psihiatričnem okolju in s kakšnimi tveganji se vsakodnevno soočamo," je po poročanju Net.hr dejal Arijan Jarić, eden od organizatorjev protesta. 

Kot še pravijo, zaupajo policiji in pravosodnemu sistemu ter pričakujejo, da bodo institucije opravile svoje delo; nasprotujejo pa javnemu obsojanju osumljenih, še preden se pravni postopki zaključijo. "Zavzemamo se za pravico in prav zato zavračamo, da bi to tragedijo izrabljali za linč in mobing naših kolegov ter jih obravnavali kot morilce, ker so opravljali svoje delo. Ne smemo dopustiti, da bi iz njih naredili grešne kozle za globoko gnil, nehvaležen in nevaren sistem, kakršen je hrvaški zdravstveni sistem," je dejal eden od udeležencev protesta.

Predstavili štiri zahteve

Zaposleni so na protestu predstavili štiri zahteve, katerih cilj je izboljšati varnost tako osebja kot pacientov. Zahtevajo redno usposabljanje za vse zaposlene – vključno z zdravniki, medicinskimi sestrami in zdravstvenimi tehniki – o tem, kako ravnati z zelo agresivnimi pacienti.

Prav tako zahtevajo ustanovitev posebne petčlanske intervencijske skupine, ki bi bila na voljo 24 ur na dan in bi se odzivala na klice na bolnišničnih oddelkih, da bi izvedla humano omejevanje agresivnih pacientov.

Tretja zahteva se nanaša na zaposlitev varnostnega osebja na urgenci, četrta pa predlaga, da se pri zaposlovanju v intervencijskih enotah in na urgenci prednost nameni moškim zdravstvenim tehnikom. Menijo namreč, da lahko prisotnost moškega osebja na nekatere agresivne paciente deluje pomirjujoče in zmanjša tveganje za stopnjevanje nasilja, še poroča Net.hr.

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KOMENTARJI3

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Ana desetnica
09. 11. 2026 12.20
Žalostno za vse - tragedija za umrlega in njegovo družino, težka preizkušnja za obtožene. Laiki si težko predstavljajo kako močni so ljudje v deliriju. Dokler preiskava ni končana in ne vemo zakaj je umrl, nima smisla linčati ljudi, ki so opravljali svoje delo po svojih najboljših zmožnostih. Če bi bili to ljudje, katerih delo je bilo sporno, se nikoli ne bi zbralo v njihovo podporo toliko sodelavcev. Zaposleni se med seboj dobro poznajo in vedo kako kdo dela. Drugače pa je to zelo težko delo in spoštovanje vsakemu, ki je pripravljen delati v psihiatričnih ustanovah. Naj se ugotovi kaj se je zgodilo, preden se obtoži 4 ljudi že na začetku. Tiste, ki so in če so krivi, pa kaznovati po zakonu.
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0 0
bu?e24 1
09. 11. 2026 12.14
Dal bi ga venilator pa bi bli nedovžni
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-1
0 1
Ana desetnica
09. 11. 2026 12.21
Danes prej obsodijo tiste, ki ne dajo na ventilator.
Odgovori
0 0
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