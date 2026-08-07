Po aretaciji zaradi umora izpuščen, na prostosti nato ubil še eno žensko

40-letni Simon Levy je marca 2025 ubil 53-letno Carmenzo Valencia-Trujillo, avgusta istega leta pa še 39-letno Sheryl Wilkins. Obe ženski je ubil med spolnim napadom. Truplo 53-letnice so našli v dokaj zapuščenem bloku v jugovzhodnem Londonu, mrtvo 39-letnico pa za zidom parkirišča v severnem Londonu.
Preiskava je pokazala, da je moški januarja istega leta posilil še eno žensko, ki ji je med brutalnim napadom zlomil ključnico in jo pustil na istem parkirišču, kjer so sedem mesecev pozneje našli truplo Wilkinsonove.
Metropolitanska policija je za BBC potrdila, da verjame, da bi se smrti Wilkinsonove lahko izognili, a je bilo med policijskim in sodnim postopkom storjenih več napak. Smrt 53-letnice sprva namreč niso obravnavali kot umor, čeprav so kmalu po dogodku aretirali 40-letnika, ki so ga nato po zaslišanju proti plačilu varščine izpustili.
Večkrat obsojen zaradi spolnih napadov
Levy je bil v preteklosti obsojen zaradi več spolnih napadov. Njegove tarče so bile ranljive ženske v odročnih predelih Londona. Leta 2021 je bil zaprt zaradi otipavanja dveh žensk julija 2018, ene na karnevalu v Notting Hillu in druge na zabavi v Camdenu.
Med prestajanjem zaporne kazni je nato leta 2022 izvedel spolni napad na paznico, a so ga naslednje leto vseeno izpustili. Oktobra 2023 je nato spolno napadel žensko na podzemni železnici, maja 2024 pa naj bi posilil še eno, zaradi česar je ponovno pristal za zapahi, a so ga avgusta istega leta ponovno izpustili.
Nato ga je novembra 2024 policija znova aretirala zaradi štirih spolnih napadov na podzemni železnici, za kar je bil obsojen. Vendar zaradi zamud ni bil takoj zaprt, kar mu je omogočilo, da je januarja 2025 izvedel še eno posilstvo in dva meseca pozneje še prvi umor.
Levy med sojenjem ni hotel pričati, pred sodnikom pa se je izrekel za nedolžnega v obeh primerih umorov in tudi v primerih dveh obtožb posilstva, namerne hude telesne poškodbe in poskusa zadušitve. Porota ga je po 13 urah posvetovanja spoznala za krivega po vseh točkah obtožnice.
Svojci žrtev so po razglasitvi sklepa porote planili v jok, poroča Metro. Sodnik pa je izrek sodbe preložil na prihodnji teden.
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