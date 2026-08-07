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Po aretaciji zaradi umora izpuščen, na prostosti nato ubil še eno žensko

London, 07. 08. 2026 17.54 pred dvema dnevoma 2 min branja 52

Avtor:
K.H.
Aretacija Simona Levyja

Porota londonskega sodišča je 40-letnega večkratnega spolnega prestopnika spoznalo za krivega umora dveh žensk in še enega posilstva. Drugo žensko je ubil le nekaj mesecev po tem, ko so ga aretirali zaradi suma umora prve in ga kmalu zatem izpustili na prostost. Policija priznava, da se drugi umor ne bi zgodil, če ne bi bilo storjenih več napak.

40-letni Simon Levy je marca 2025 ubil 53-letno Carmenzo Valencia-Trujillo, avgusta istega leta pa še 39-letno Sheryl Wilkins. Obe ženski je ubil med spolnim napadom. Truplo 53-letnice so našli v dokaj zapuščenem bloku v jugovzhodnem Londonu, mrtvo 39-letnico pa za zidom parkirišča v severnem Londonu. 

Preiskava je pokazala, da je moški januarja istega leta posilil še eno žensko, ki ji je med brutalnim napadom zlomil ključnico in jo pustil na istem parkirišču, kjer so sedem mesecev pozneje našli truplo Wilkinsonove. 

Metropolitanska policija je za BBC potrdila, da verjame, da bi se smrti Wilkinsonove lahko izognili, a je bilo med policijskim in sodnim postopkom storjenih več napak. Smrt 53-letnice sprva namreč niso obravnavali kot umor, čeprav so kmalu po dogodku aretirali 40-letnika, ki so ga nato po zaslišanju proti plačilu varščine izpustili. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Večkrat obsojen zaradi spolnih napadov

Levy je bil v preteklosti obsojen zaradi več spolnih napadov. Njegove tarče so bile ranljive ženske v odročnih predelih Londona. Leta 2021 je bil zaprt zaradi otipavanja dveh žensk julija 2018, ene na karnevalu v Notting Hillu in druge na zabavi v Camdenu.

Med prestajanjem zaporne kazni je nato leta 2022 izvedel spolni napad na paznico, a so ga naslednje leto vseeno izpustili. Oktobra 2023 je nato spolno napadel žensko na podzemni železnici, maja 2024 pa naj bi posilil še eno, zaradi česar je ponovno pristal za zapahi, a so ga avgusta istega leta ponovno izpustili.

Nato ga je novembra 2024 policija znova aretirala zaradi štirih spolnih napadov na podzemni železnici, za kar je bil obsojen. Vendar zaradi zamud ni bil takoj zaprt, kar mu je omogočilo, da je januarja 2025 izvedel še eno posilstvo in dva meseca pozneje še prvi umor. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Levy med sojenjem ni hotel pričati, pred sodnikom pa se je izrekel za nedolžnega v obeh primerih umorov in tudi v primerih dveh obtožb posilstva, namerne hude telesne poškodbe in poskusa zadušitve. Porota ga je po 13 urah posvetovanja spoznala za krivega po vseh točkah obtožnice. 

Svojci žrtev so po razglasitvi sklepa porote planili v jok, poroča Metro. Sodnik pa je izrek sodbe preložil na prihodnji teden. 

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KOMENTARJI52

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OmniLiberalec42
08. 08. 2026 08.24
Za pametne komentatorje ki tako pridno trobencljate o inžinirjih in tretjem svetu, četudi je temnopolt, je gospod Simon Levy rojen in vzgojen v angliji. Specifično je iz Tottenhem-a. Posiljevalci in morilci so po večini domači, ampak neee naši pa že ne ane.
Odgovori
-2
4 6
golobove drobtinice
08. 08. 2026 09.19
Bistvo je, da so ga zaradi barve kože obravnavali v rokavicah.
Odgovori
+5
5 0
OmniLiberalec42
08. 08. 2026 09.29
Skoraj zagotovo ne. Obravnavali so ga v rokavicah zaradi zblojenega pravnega sistema v veliki britaniji. Zakaj točno je tako žal ne vem, saj se ne spoznam na britansko politiko. Če bi moral ugibati, bi rekel da je bilo nekaj v zvezi z pomanjkljivimi oz. ilegalno pridobljenimi dokazi, ali pa neka druga napaka v postopku.
Odgovori
-4
0 4
Morgoth
08. 08. 2026 11.36
Omni, domov si pelji 🦍 posiljevalskega
Odgovori
+4
4 0
suleol
08. 08. 2026 08.11
bravo anglezi, nic dobrega se vam ne pise kar tako naprej, se boste kmalu zaceli prilagajat vecini, sam nas se izogibajte brexit ste hotl cim dle
Odgovori
+8
8 0
Arguss
07. 08. 2026 21.49
Ta je zagotovo inžener al pa dohtar.
Odgovori
+7
9 2
Kod.
07. 08. 2026 21.37
Kot bi pri nas rekli,stari znanec policije z debelo kartoteko.Dokler ne bodo sodniki dobili po glavi s tisto debelo kartoteko ne bo nič bolje po Evropi.Bolj kot vladavina prava imamo vladavino izpirjencev in kriminalcev.
Odgovori
+15
15 0
Anonymous88
07. 08. 2026 21.37
Kulturna obogatitev
Odgovori
+11
11 0
Mizainstol
07. 08. 2026 21.37
Enako bi jo odnesel pri nas. Nase oblastnike zanima le njihova osebna korist, seveda na skodo nas ostalih, ki jih financiramo. Za cekin so pripravljeni prodati naso kulturo, standard in varnost.
Odgovori
+12
12 0
Morgoth
07. 08. 2026 21.53
Točno to, najboljši primer tega je T. Fajon. Če bi šla v Sahel, bi nam take uvažala. Golob pa tudi ni dosti zadaj. Uvoz 3. sveta se je začel konec leta 2023 v njegovi vladi.
Odgovori
+4
6 2
Obi-van-Kenobi
07. 08. 2026 21.21
pač angleži, zgubljeni do amena
Odgovori
+8
10 2
Medo888
07. 08. 2026 21.16
Je zdravnik ali inžinir
Odgovori
+14
14 0
nelevnedesen
07. 08. 2026 21.31
Ta je raketni znanstvenik brez službe.
Odgovori
+8
8 0
luckyss.1
07. 08. 2026 21.12
To je Londonistan
Odgovori
+19
19 0
tina se je kur bala
07. 08. 2026 21.03
Inzenir
Odgovori
+11
11 0
HardKore
07. 08. 2026 21.00
In kaj zdaj mečkajo, zakaj ga še niso izpustili?
Odgovori
+20
20 0
Kriplin
07. 08. 2026 21.00
Dosmrtno prisilno delo brez možnosti skrajsanja kazni, da se ne bo po zapirih svaljkal na račun davkoplačevalcev.
Odgovori
+16
16 0
Jani.
07. 08. 2026 20.51
Ko bereš tole sago na sodišču že misliš, da gre za naše sodstvo. Angleži so pa res bogi koliko kulturne obogatitve premorejo in s tako sodnijo gredo še samo navzdol.
Odgovori
+20
20 0
Hribovito2020
07. 08. 2026 20.48
Sistem ne deluje
Odgovori
+16
16 0
kala 09
07. 08. 2026 20.47
Ta je zdravnik
Odgovori
+17
17 0
Dr Dre
07. 08. 2026 20.44
Angija je propadla država, kjer se normalni državljani, ne upajo sprehajati po parkih, ko pade mrak. To je dokaz, da sistem ščiti
Odgovori
+18
18 0
Antena
07. 08. 2026 20.38
Sodnika pred zid.
Odgovori
+21
21 0
txoxnxy
07. 08. 2026 20.36
Slika storilca pove več kot tisoč besed .
Odgovori
+19
20 1
rok1211
07. 08. 2026 20.34
iiinnnn, oseba je črnec! Klasika
Odgovori
+20
21 1
tina se je kur bala
07. 08. 2026 21.04
Ce jaz to napisem, takoj blokada.
Odgovori
+13
13 0
golobove drobtinice
07. 08. 2026 20.33
Ko se bo v takšnih primerih tožilo državo za ogromne odškodnine, potem bo mogoče kaj boljše.
Odgovori
+7
8 1
Kod.
07. 08. 2026 21.41
Žrtve dobijo malo nič,ko pa kdo pikne kriminalca dobi veliko odškodnino vso sorodstvo.
Odgovori
+3
3 0
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