Po aretaciji zaradi umora izpuščen, na prostosti nato ubil še eno žensko

40-letni Simon Levy je marca 2025 ubil 53-letno Carmenzo Valencia-Trujillo, avgusta istega leta pa še 39-letno Sheryl Wilkins. Obe ženski je ubil med spolnim napadom. Truplo 53-letnice so našli v dokaj zapuščenem bloku v jugovzhodnem Londonu, mrtvo 39-letnico pa za zidom parkirišča v severnem Londonu.

Preiskava je pokazala, da je moški januarja istega leta posilil še eno žensko, ki ji je med brutalnim napadom zlomil ključnico in jo pustil na istem parkirišču, kjer so sedem mesecev pozneje našli truplo Wilkinsonove.

Metropolitanska policija je za BBC potrdila, da verjame, da bi se smrti Wilkinsonove lahko izognili, a je bilo med policijskim in sodnim postopkom storjenih več napak. Smrt 53-letnice sprva namreč niso obravnavali kot umor, čeprav so kmalu po dogodku aretirali 40-letnika, ki so ga nato po zaslišanju proti plačilu varščine izpustili.