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Zaradi suma vohunjenja aretirali nekdanjega vodjo obveščevalne službe

Berlin, 06. 10. 2026 11.11 pred 58 minutami 1 min branja 3

Avtor:
N.V.
August Hanning

Nemška policija je aretirala nekdanjega vodjo nemške zvezne obveščevalne službe BND Augusta Hanninga zaradi suma vohunjenja. Osumljen je več kaznivih dejanj, med drugim tudi razkrivanja državnih skrivnosti, poskusa izdaje ter delovanja kot agent tajne službe.

Hanning je bil na čelu agencije od decembra 1998 do novembra 2005, nato pa je odšel na zvezno ministrstvo za notranje zadeve, kjer je bil do novembra 2009 državni sekretar, piše Deutsche Welle. Policija je Hanninga v torek zgodaj zjutraj aretirala na njegovem domu v Nordwaldeju blizu zahodnonemškega mesta Münster, poročajo nemški mediji.

August Hanning
August Hanning
FOTO: Profimedia

Poleg njega so aretirali še nekdanjega visokega uslužbenca BND, ki naj bi Hanningu več kot desetletje za denar posredoval na stotine tajnih dokumentov; v nemških medijih je naveden kot Manfred D.

Po navedbah tožilstva so oblasti preiskale nepremičnine obeh osumljencev ter izvedle preiskave tudi v Berlinu.

V času Hanningovega vodenja obveščevalne službe je bil Manfred D. njegov vodja kabineta, pozneje je do leta 2009 skupaj s Hanningom delal tudi na ministrstvu za notranje zadeve. Moška naj bi svoj dogovor sklenila že leta 2010.

Od leta 2012 do marca 2026 je bil Manfred D. vodja kabineta več zaporednih vodij BND, pri čemer je imel dostop do številnih tajnih dokumentov, je navedlo tožilstvo. Po navedbah tožilstva naj bi Manfred D. Hanningu posredoval približno 2000 dokumentov, med njimi tudi tajno gradivo, in sicer najmanj do sredine leta 2022.

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KOMENTARJI3

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brabusednet
06. 10. 2026 12.03
A je star DDR komunist mogoče.Taki še kar za Ruse delajo.Saj pri nas je enako počnejo komunisti.
Odgovori
-2
0 2
Stauffenberg
06. 10. 2026 12.16
Naštejmo nekaj bivših komunistov: Janša, Černač, Šircelj, Zver, Gorenak......
Odgovori
0 0
_endrug
06. 10. 2026 12.21
A veš da so Janšo vrgli iz Zveze komunistov, ker je bil preveč radikalen, t.j. preveč levo usmerjen?
Odgovori
0 0
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