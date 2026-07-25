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Zaradi suma vohunjenja aretirali pripravnico pri Natu

Mons, 25. 07. 2026 13.08 pred 16 dnevi 1 min branja 6

Avtor:
STA
Zastava Nata

Belgijske oblasti so aretirale kanadsko državljanko kitajskega rodu, ki je bila na pripravništvu v Natovem vrhovnem poveljstvu zavezniških sil v Evropi (SHAPE) v belgijskem Monsu. Sumijo jo vohunjenja za tretjo državo in članstva v hudodelski združbi, je sporočilo belgijsko zvezno tožilstvo.

Osumljenko so pridržali v četrtek, potem ko so jo varnostne službe SHAPE identificirale kot varnostno tveganje in o tem obvestile belgijsko vojaško obveščevalno službo. 

Tožilstvo ni razkrilo, za katero državo naj bi domnevno vohunila, niti podrobnosti o očitanih kaznivih dejanjih.

Primer je že prevzelo belgijsko zvezno tožilstvo, preiskavo pa je vodila zvezna sodna policija v Charleroiju. Ta je v četrtek opravila hišno preiskavo na domu osumljenke in preiskavo na njenem delovnem mestu. Pristojni preiskovalni sodnik je nato v petek zanjo odredil pripor.

sum vohunjenje nato pripravnica belgija
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KOMENTARJI6

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Morgoth
26. 07. 2026 17.23
Pa ne, da so mislili, da bo Kitajka delala za zahod...🤡🤡🤡
Odgovori
0 0
anatomija
25. 07. 2026 21.09
Saj niso Putin
Odgovori
+0
1 1
Slavko BabIč
25. 07. 2026 18.25
Kaj je pa lahko izvedela! Kako NATO pošilja orožje Ukrajini!
Odgovori
+2
4 2
Petur
25. 07. 2026 15.50
da ne vidi mogoče tudi bele miši ta nato..
Odgovori
+8
9 1
bu?e24 1
25. 07. 2026 13.37
Izrael vas use vohuni in nadzera sam oni lahk
Odgovori
+8
11 3
GretamUhan
25. 07. 2026 14.51
Pripravnico za delo vohuna aretirali zaradi Wuhanjenja..
Odgovori
+6
6 0
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