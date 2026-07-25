Zaradi suma vohunjenja aretirali pripravnico pri Natu

Osumljenko so pridržali v četrtek, potem ko so jo varnostne službe SHAPE identificirale kot varnostno tveganje in o tem obvestile belgijsko vojaško obveščevalno službo.
Tožilstvo ni razkrilo, za katero državo naj bi domnevno vohunila, niti podrobnosti o očitanih kaznivih dejanjih.
Primer je že prevzelo belgijsko zvezno tožilstvo, preiskavo pa je vodila zvezna sodna policija v Charleroiju. Ta je v četrtek opravila hišno preiskavo na domu osumljenke in preiskavo na njenem delovnem mestu. Pristojni preiskovalni sodnik je nato v petek zanjo odredil pripor.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.