Zaradi suma zlorabe položaja v primeru Peršman pod preiskavo tri osebe

Uradno ni znano proti komu preiskava poteka. ZackZack navaja, da so zlorabe položaja v primeru julijske obsežne racije pri muzeju Peršman, kjer je takrat potekal antifašistični tabor, osumljeni vodja policijske intervencije, okrajni glavar in uradnik Zveznega urada za priseljevanje in azil (BFA).

Konec oktobra je posebna komisija avstrijskega notranjega ministrstva predstavila svoje ugotovitve glede sporne racije. Ugotovila je, da je bila ta na več pogledih nezakonita in nesorazmerna, a da ni bila usmerjena proti slovenski skupnosti ali spominskemu centru Peršman, enemu ključnih spominskih mest koroških Slovencev, kjer so nacisti leta 1945 umorili člane dveh slovenskih družin.